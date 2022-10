﻿Lebendige Kanonenkugeln: So lief die Geburtstagsshow vom HAZ-Platzwart im Pavillon

Hannover. Platzwarte heißen heutzutage meist Greenkeeper und kümmern sich in Stadien und auf kleineren Sportplätzen um den Rasen. Der HAZ-Platzwart wird nie Greenkeeper heißen, weil er mit Grünpflege wenig bis gar nichts am Hut hat. Seine Stärken liegen in den Fächern Humor und Musik, was er seit 20 Jahren mit Erfolg beweist. Die Geburtstagsshow im Pavillon war mit 650 Zuschauern ausverkauft.

Es sind, wie längst bekannt, mit Uwe Janssen und Bruno Brauer zwei Männer, die unter der Rubrik Platzwart in der HAZ Woche für Woche die Geschehnisse bei Hannover 96 aus schräg-pointierter Richtung betrachten. „Bei den Roten ist ständig etwas los. Der Platzwart gibt Orientierung, was das Ganze für den Weltlauf bedeutet“, fasste der stellvertretende Chefredakteur Felix Harbart das Sujet zusammen.

Erinnerung an Spielertypen

„Es war gar nicht einfach, die 20 Jahre in einem Programm unterzubringen“, sagte Janssen. Aber wohl auch nicht schwierig – nimmt man allein die vielen Spielertypen, die er und sein Kompagnon auf ihre Art ins Gedächtnis riefen. „Jan Simak lebte für das Bier und jetzt“, hieß es da beispielsweise, oder: „So wie Stajner ist keiner.“

Kanonenkugel Neururer

Unter den Trainern arbeitet sich der Platzwart am liebsten und ausdauernsten an Peter Neururer ab, obwohl der nun schon länger keine entsprechende Bank mehr gedrückt hat. Neururer habe, berichtete Brauer, zwischenzeitlich als menschliche Kanonenkugel in einem Erkenschwicker Traditionszirkus gearbeitet. Er belegte das mit einem auf die Großleinwand projizierten Bild. Und wer es noch nicht wusste: Des Fußballlehrers markanter Schnauzbart hat, aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, die Form der Insel Spiekeroog.

Der Pavillon als Fankurve: Das Publikum ging vom Anpfiff an mit. © Quelle: Katrin Kutter

Wie kann man sich überhaupt zwei Jahrzehnte lang im Wochenrhythmus mit Hannover 96, ohne die Laune zu verlieren? Die Antwort lieferten Janssen und Brauer in einem ihrer Songs: „Du bist was Besonderes, du geiler HSV“ – zu erkennen unter anderem am Umstand, dass der Verein seine Ziele nach jedem zweiten Spiel korrigiere.

Das Publikum ging schon unterwegs mit. Am Ende gab es donnernden Applaus, Zugaben, und vorne im Foyer ging das Bier zur Neige. War eigentlich wie im Stadion, diese Geburtstagsshow.