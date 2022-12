Nach acht Jahren hat die „TV Total Autoball WM“ ihr Comeback gefeiert – erstmals in der ZAG-Arena in Hannover. So euphorisch zelebrierten die Zuschauerinnen und Zuschauer das Revival.

Spannung vor dem Startschuss: In der ZAG-Arena haben acht Nationen die „TV Total Autoball WM“ ausgetragen.

Wehende Deutschlandfahnen und zerbeultes Blech: So lief die „TV Total Autoball WM“ in Hannover

Hannover. Arme hoch, aufspringen, grölen, wieder hinsetzen: La-Ola-Wellen branden am Freitagabend durch die ausgebuchte ZAG-Arena. Und da hat die „TV Total Autoball WM“ noch nicht mal angefangen. Anlass der La-Ola-Wellen ist ein langhaariger Mann in Skinnyjeans, der sich eine Viertelstunde vor dem Startschuss der Menge als Marco vorstellt. Marco macht Stimmung, witzelt, bringt zum Lachen. Und als schließlich Moderator Steven Gätjen in die Kamera spricht und die Autoball-WM erstmals nach achtjähriger Pause eröffnet, grölt im Hintergrund das aufgeheizte Publikum. Es kann losgehen.

Die Autoball-WM stammt noch aus der Ideenschmiede des Entertainers Stefan Raab. Nun hat Pro7 das Spektakel erstmals live aus Hannover übertragen, und das ist in der Landeshauptstadt ziemlich gut angekommen. Das Prinzip von Autoball ist simpel: zwei prominente Fahrer versuchen mit ihrem Auto einen übergroßen Ball, der rund 15 Kilogramm wiegt, in das gegnerische Tor zu befördern. Eine Runde dauert fünf Minuten. Unfälle sind vorgesehen und Teil des Spektakels – auch wenn demjenigen eine gelbe Karte droht, der absichtlich ins Auto des Gegenspielers fährt. Am Freitagabend scheppert es im Minutentakt.

Da fliegt mir doch das Blech weg: Eko Fresh (im roten Wagen) und Sebastian Pufpaff im Duell. © Quelle: Tobias Woelki

Spielball platzt in den ersten Sekunden

Gleich das erste Duell startet mit einem lauten Knall. Rallyefahrer Sébastien Ogier (38), einst im VW König der Schotterpisten, tritt für Frankreich an, Koch-Influencer Stefano Zarrellla (32) repräsentiert Italien. Die beiden rasen so schnell aufeinander zu, dass der Ball mit einem lauten Knall zwischen den Stoßstangen der Opel Corsas zerplatzt – und das nach gerade mal fünf Sekunden Spielzeit. Nach einem Eigentor, einem abgebrochenen Außenspiegel und vielen Schrammen im Lack fährt Ogier den Sieg ein. „Ist das bitter“, sagt Kommentator Robert Hunke zu Zarellas Eigentor.

Ähnlich spannend wie das erste Spiel setzt sich die rund fünfstündige WM fort. In der Arena riecht es bereits nach den ersten Spielen nach verbranntem Gummi. Reifenspuren und diverse Autoflüssigkeiten verfärben das ehemals grüne Spielfeld in ein schmutziges Grau. Zahlreiche Bierbecher gehen über die Theken. Das Publikum ist begeistert – vom splitternden Glas, den spektakulären Crashs und den spannenden Duellen. Dass sich bei den lautstarken Aufprallen niemand verletzt, scheint fast unmöglich. Doch es gelingt.

Wer sein Auto liebt, der schiebt: Sebastian Pufpaff hat seinen Corsa überfordert und braucht einen Ersatzwagen. © Quelle: Tobias Woelki

Dass auch bei groß angelegten Shows einiges schieflaufen kann, hat Moderator Gätjen jüngst bei der Escape-Show „Get away“ von Streamer Montanablack erlebt. Dabei brach sich Influencerin und Youtuberin Kayla Shyx beide Arme – Gätjen zählte zu den ersten, die bei der Verletzten eintrafen. Angst bei Shows wie der Autoball WM habe die Erfahrung jedoch nicht geschürt. „Ich habe vollstes Vertrauen in die Produktionsteams“, sagt Gätjen entschlossen. „Die planen die Shows akribisch.“ Dass jedoch auch mal etwas schieflaufen könne, sei nie auszuschließen.

Patriotisch unterwegs: Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich mit Accessoires in den Farben der Deutschlandfahne ausgerüstet. © Quelle: Tobias Wölki

Von Sorge um die prominenten Fahrerinnen und Fahrer ist beim Publikum am Freitagabend nichts zu spüren. Auf den Zuschauerrängen wehen die Deutschlandfahnen, die für die diesjährige Fußball-WM längst ausgedient haben. „Ich liebe deutsche Land“ – im Verlauf des Abends werden die patriotischen Jubelgesänge, die nach jedem Tor von Raab-Nachfolger Sebastian Pufpaff (46) ertönen, lauter.

Liebe gibt es auch für die erste Frau bei der Autoball WM. „Ich liebe dich Fernanda“, brüllen Fans immer wieder durch die Halle. Für Fernanda Brandao (39), die für Brasilien antritt, und erst Anfang des Jahres Mutter geworden ist, läuft der WM-Auftakt jedoch nicht besonders gut. Kein Spiel kann sie für sich entscheiden. Ins Halbfinale schafft sie es nicht – ebenso wie Rapper Eko Fresh (39), der für die Türkei antritt, Bahamas-Repräsentant Jean Pierre „JP“ Kraemer (42) und Patrick Owomoyela (43), der unter nigerianischer Fahne mitfährt.

Nach der Gruppenphase, die erst um viertel nach zwölf endet, kämpfen Zarrella und Pufpaff um den Einzug ins Finale. 30 Sekunden vergehen, da tritt aus Zarrellas Opel auch schon ein Schwall Flüssigkeit aus. Ein neuer Wagen muss ran, mal wieder. „Puffi, Puffi, Puffi“, johlen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ausgang: 2:2. Gleichstand. Ein abschließendes „Freistoßschießen“ entscheidet – Zarrella, dessen Bruder Giovanni Zarrella die letzten drei Autoball Meisterschaften gewann, lässt sich nicht von den Buhrufen beeindrucken und schafft es ins Finale. So auch Island-Vertreter Rúrik Gíslason (34), der sich mit 3:1 gegen Ogier durchsetzt.

Wieder siegt ein Zarrella

Im Finale scheint ein eindeutiger Sieger zunächst auszubleiben. 0:0 heißt es noch bis zur letzten Minute. Dann gelingt es Zarrella, die Erfolgslinie seiner Familie beim Autoball fortzusetzen. Nachdem er zunächst einige Torschüsse seines Gegenspielers abwehren muss, bringt ihn ein Gegenangriff schließlich zum Erfolg: 1:0. Italien siegt.

Der Sieger: Stefano Zarrella feiert seinen Erfolg. © Quelle: Nina Hoffmann

Konfetti regnet auf Zarrella nieder. „Ich hatte keine großen Erwartungen“, sagt der Sieger, der für gewöhnlich Videos seines gekochten und gebackenen Essens in den sozialen Medien teilt. Dass sich der Hobbykoch gegen den Favoriten und Rallyemeister Ogier durchsetzen würde – für ihn anfangs unvorstellbar. Der Sieg sei jedoch zweitrang. Ihm sei es vor allem ums Vergnügen gegangen. „Ich hatte einfach echt viel Spaß“, sagt der Gewinner, den Pokal unter den Arm geklemmt. Der Aussage dürften sich auch die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer anschließen, die schließlich heiser und mit müden Augen den Heimweg antreten.