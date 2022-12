﻿So macht Hannovers Bischof Meister in seiner Weihnachtspredigt Mut

Schön, wieder in großer Gemeinschaft feiern zu können: Bischof Ralf Meister bei der Begrüßung der Gottesdienstgäste am Heiligen Abend in der Marktkirche.

Hannover. Es gibt viele Gründe, in diesen Zeiten Angst und Sorge zu haben – aber auch eben immer wieder Momente, in denen alles gut ist: Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister plädierte in seiner Predigt zu Heiligabend in der Marktkirche für eine Zuversicht, die die Realität nicht ausblendet. Es war das erste Mal seit 2019, dass Hannovers zentrale Kirche zu Weihnachten wieder voll besetzt werden konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marktkirche 20 Minuten vor Beginn voll besetzt

Ein Umstand, der Meister schon zu Beginn der ersten Christvesper um 16 Uhr ein Lächeln ins Gesicht zauberte: Es sei schön, wieder in so großer Gemeinschaft feiern zu können, sagte Hannovers oberster evangelischer Geistlicher. Bereits 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes war die Kirche bis zum Platz besetzt, auch auf den Altarstufen saßen Gäste und mehrere Menschen verfolgten die Feier im Stehen. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Organist Ulfert Smidt und um 16 Uhr auch vom Mädchenchor unter der Leitung von Andreas Felber. In der Feier um 18 Uhr sang dann der Knabenchor unter der Leitung von Jörg Breiding.

Festlich erleuchtet: Die Marktkirche war am Heiligen Abend bis auf den letzten Platz besetzt. © Quelle: Tobias Wölki

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seiner Predigt schilderte Meister die gegenwärtige Zeit zunächst in düsteren Farben, erinnerte an den Krieg in der Ukraine, wo sich in diesem Winter „Menschen die Hände an Kerzen wärmen“. Doch habe er manchmal den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland stärker als anderswo zu einer düsteren Weltsicht neigten. Wörter wie „Angst“ und „Weltschmerz“ seien international bekannt. „Diese Welt wird zugrunde gehen, so sind wir uns sicher“, sagte Meister und kritisierte diese fatalistische Haltung: „Wie beschränkt sind wir in unseren Blicken, wie fahrlässig in unserer Sprache.“

Meister: „Hoffnung ist unwiderrufbar und sie bleibt eine Gabe“

Dabei gehe es nicht darum, den Menschen die Angst zu verbieten (was ohnehin nicht möglich sei), sondern die Augen dafür zu öffnen, dass es auch in dunklen Zeiten lichte Momente gebe – im Kleinen wie im Großen. „Es ist ein heiliger Moment, ein neugeborenes Kind, welches das Licht der Welt erblickt, zum ersten Mal zu sehen“, so Meister. Die ganze Welt empfange mit einem Kind die Zukunft. „Diese Hoffnung ist unwiderrufbar und sie bleibt eine Gabe.“

Engel hoch vom Himmel singen: Der Mädchenchor sang unter der Leitung von Andreas Felber. © Quelle: Tobias Wölki

Und auch das ganz Große – in diesem Fall das Weltall – helfe manchmal, das eigene Schicksal ein wenig ins Verhältnis zu rücken. Dank des James-Webb-Teleskops habe man nun sehen können, wie groß und reich an Sternen und Galaxien das Weltall sei. „Gott hat unsere Erde als Bethlehem ausgewählt unter den Milliarden und Milliarden von Sternen“, sagte Meister und zitierte Albert Einstein, der gesagt haben soll, dass es zwei Arten gebe, sein Leben zu leben: „Entweder so, als gäbe es keine Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder.“ Er selber, so Meister, nehme die zweite Variante.