﻿Niedersachsen nach dem Wahltag: Ein bisschen links der Mitte

Niedersachsen wählt nach fünf Jahren Groko wieder eine rot-grüne Regierung – und sendet damit dennoch ein Signal der Beständigkeit. Die SPD jubelt, die CDU ist erschüttert, und die Grünen sind irgendwas dazwischen. Ein Stimmungsbild.

Hannover. In Zeiten der Krise ist Demut das Gebot der Stunde. Das gilt am Wahlabend in Niedersachsen nicht nur für den Verlierer. Das gilt auch für den Sieger.

Als Stephan Weil eine knappe Dreiviertelstunde nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen vor seine Parteifreunde tritt, macht er für einen strahlenden Wahlsieger ein bemerkenswert ernstes Gesicht. Erst einmal lobt er seine Wahlkämpfer, die sich von den Leuten im Lande "einiges haben anhören müssen", wie er sagt. Aber: "Wir haben gekämpft, und wir haben heute Abend gewonnen." Die SPD habe den Regierungsauftrag – "und niemand anders sonst". Das ist der kämpferische, zufriedene Teil. Immer wieder aber betont er an diesem Tag, dass diese Landtagswahl wie keine zuvor von "tiefen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger" gekennzeichnet sei. Und so sagt Weil eben auch, er finde es "persönlich bewegend", dass die Wähler in diesen schweren Zeiten seiner Partei vertrauen – das sei alles andere als selbstverständlich.