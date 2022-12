﻿„Ich bin stinksauer“: So reagieren Regionspolitiker auf die Klinikpläne von Steffen Krach

Hannover. Die Regionsverwaltung verordnet dem finanziell angeschlagenen Klinikum Region Hannover (KRH) einen radikalen Schrumpfkurs. Ein Drittel der Bettenkapazitäten will die Regionsführung abbauen. Das Krankenhaus in Lehrte soll schließen und in einen „Gesundheitscampus“ umgewandelt werden, das Nordstadt-Krankenhaus in weiten Teilen im Siloah aufgehen und das Agnes-Karll-Rankenhaus in Laatzen wird verkleinert.

Die am Donnerstag von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) vorgestellten Pläne haben bei Bürgermeistern und Regionspolitikern unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

„Wir werden um das Krankenhaus in Lehrte kämpfen“

Die weitgehende Aufgabe des Lehrter Krankenhauses kommt bei Bürgermeister Frank Prüße (CDU) nicht gut an. „Ich bin stinkesauer“, sagt er. Es gebe klare Verabredungen und ein Konzept für das Lehrter Krankenhaus. Damit meint er den vor sechs Jahren beschlossenen Ausbau der Geriatrie. „Ich frage mich, warum man das nun fallen lässt und nicht weiter verfolgen will“, sagt Prüße. Das Krankenhaus in Lehrte gehöre nicht zu den defizitärsten Häusern des KRH.

Kämpferisch: Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (li.) hält am Klinikum in seiner Stadt fest. © Quelle: Achim Gückel

Auch Laatzens Bürgermeister Kai Eggert (parteilos) ist wenig begeistert von den Plänen. „Das Klinikum Agnes Karll gehört zu Laatzen und muss hier bleiben“, betont er.

Pragmatisch: Grünen-Regionsfraktionschef Sinja Münzberg sieht die Notwendigkeit für einen Klinik-Umbau. © Quelle: Sven Brauers

Grüne sehen „guten Vorschlag“

In der Regionspolitik will man sich die Pläne jetzt genau anschauen. „Wir wollen grundsätzlich keine Konzentration auf die Landeshauptstadt“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Die Kliniken im Umland sollten „nach Möglichkeit“ erhalten bleiben. Die Grünen haben noch viele Fragen, etwa zur Zukunft der Klinikbeschäftigten, sie halten Krachs Konzept aber grundsätzlich für einen „guten Vorschlag“. „Die finanzielle Lage des Klinikums ist dramatisch. Es geht um die Existenz“, sagt Grünen-Fraktionschefin Sinja Münzberg.

„Wir freuen uns, dass die Planungen Bestand haben“, sagt Burgwedels Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU). Denn das KRH will trotz des radikalen Umbaus offenbar weiterhin am Krankenhausneubau in Großburgwedel festhalten – obwohl über die sogenannte „Medizinstrategie 2030“ nicht entschieden ist, wie auch Wendt betont.

Von Andreas Schinkel und Fabian Mast