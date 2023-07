Finkbeiners Kostprobe

Stoßen auf ein gelungenes Fest an: David und Gina von "Stein-Wein-Mosel", dem neuen Weindorf am Ostufer.

Das Maschseefest in Hannover lockt in diesem Jahr mit so viel Programm wie nie. Die Kulinarik bleibt im Partyrausch zwar nicht auf der Strecke, wirkt aber zunehmend einseitig, meint der HAZ-Feinschmecker. Doch es gibt auch besondere Entdeckungen.

