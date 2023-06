﻿Im Notfall: So schnell sind Patienten aus Hannovers Umland im Krankenhaus

Hannover. Wie lange brauche ich im Notfall ins nächste Krankenhaus? Ist ein Rettungswagen in der Nähe stationiert? Und in welches Krankenhaus komme ich dann überhaupt? Die Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover (KRH) hat eine Diskussion über die Rettungseinsätze im Notfall ausgelöst, vor allem im Osten der Region Hannover und im Bereich Laatzen.

Das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen soll laut Medizinstrategie unter anderem die sogenannte Stroke-Unit verlieren, das ist die Abteilung, in der Schlaganfall-Patienten gut versorgt werden. Und im Osten ist noch offen, wie es mit der Notfallversorgung künftig weitergeht. Möglicherweise wie bisher in einem neuen Krankenhaus Burgwedel. Und in einem künftigen Mini-Krankenhaus in Lehrte. Oder ganz anders: In einer Klinik, die an einem neuen Standort gemeinsam mit dem Landkreis Peine gebaut wird.

Angst, nicht schnell genug in die Klinik zu kommen

Viele Bürger sorgen sich, zu spät ins Krankenhaus zu kommen. Aber wie lange dauert es derzeit? Und wohin werden die meisten Notfälle aus dem Osten und dem Bereich Laatzen gebracht? Nach einer Statistik der Region Hannover gab es in Burgdorf im vergangenen Jahr 3005 Notfallrettungseinsätze. Mehr als ein Drittel der Patientinnen und Patienten wurden ins Krankenhaus Großburgwedel (durchschnittliche Fahrtzeit 18 Minuten) gebracht. 554 (18 Prozent) kamen nach Lehrte (Fahrtzeit 15 Minuten). Zweitwichtigste Klinik für Notfälle aus Burgdorf ist die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) mit 601 Einsätzen (20 Prozent, Fahrzeit: 20 Minuten). Ins Vinzenzkrankenhaus nach Kirchrode kamen 154, ins Henriettenstift 110 und nach Laatzen 107 Notfälle. Die anderen Kliniken spielen kaum eine Rolle. Auffällig ist das Krankenhaus in Celle, dorthin brachten die Notfallretter 59 Patientinnen und Patienten. Im Bereich Burgdorf sind rund um die Uhr zwei Rettungswagen einsatzbereit.

Die Zahlen, die die Region Hannover auf Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernward Schlossarek veröffentlicht hat, geben keine Auskunft über die einzelnen Ortsteile, aus denen die Patientinnen und Patienten abgeholt wurden. Die Statistik macht auch keine Angaben über die genaue Art des Notfalls. Es handelt sich also sowohl um lebensbedrohliche Schlaganfälle als auch um Insektenstiche.

Zwei Rettungswagen und ein Notarzt

In Burgwedel gab es im vergangenen Jahr 3025 Notfalleinsätze, mit 1461 kam fast die Hälfte der Patienten auch nach Großburgwedel ins Krankenhaus (durchschnittliche Fahrtzeit 7 Minuten). Danach kommen die Burgwedeler Notfälle am häufigsten in die MHH – das waren 425 Patienten (14 Prozent, 20 Minuten). Das Klinikum Siloah (229 Fälle, 8 Prozent, 31 Minuten) und das Nordstadtkrankenhaus 227 Fälle (8 Prozent, 30 Minuten) werden auch noch relativ häufig angefahren. Die anderen Kliniken spielen aus Sicht von Burgwedel kaum oder nur eine kleine Rolle. In Großburgwedel sind zwei Rettungswagen und ein Noteinsatzfahrzeug stationiert, rund um die Uhr mit einem Notarzt besetzt.

Für den Bereich der Stadt Lehrte hat die Region im vergangenen Jahr 4823 Notfälle aufgelistet. 1476 (31 Prozent) von ihnen brachten die Rettungswagen ins Lehrter Krankenhaus (durchschnittliche Fahrtzeit 8 Minuten). 830 Lehrter Notfälle (17 Prozent) kamen in die MHH (Fahrzeit 21 Minuten), fast 498 ins Vinzenzkrankenhaus (15 Minuten), 497 (10 Prozent) nach Großburgwedel, 455 (9 Prozent) nach Laatzen. 159 Patienten haben die Retter ins Kreiskrankenhaus Peine (18 Minuten) transportiert. Im Bereich Lehrte ist ein Noteinsatzfahrzeug mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen stationiert.

Die Wege der Rettungswagen aus Uetze in die Krankenhäuser in der Region sind besonders lang. Nach Großburgwedel, dorthin werden im vergangenen Jahr 491 der 1767 Notfallpatienten gebracht (28 Prozent), fährt der Rettungswagen durchschnittlich 25 Minuten vom Einsatzort bis ins Krankenhaus, ins Lehrter Krankenhaus sind es 24 Minuten (310 Notfälle, 18 Prozent). 16 Prozent der Notfälle aus Uetze kommen in die MHH (27 Minuten). Die kürzesten Anfahrtswege gibt es zu den Krankenhäusern Celle und Peine mit jeweils 23 Minuten. Nach Peine kamen 220 Patienten (12 Prozent), nach Celle 132 (8 Prozent). In Uetze sind zwei Rettungswagen einsatzbereit.

Die Hälfte der Laatzener Notfälle bleibt in Laatzen

Fast genau die Hälfte der 4933 Notfälle in Laatzen brachten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr ins Agnes-Karll-Krankenhaus. Der durchschnittliche Weg vom Einsatzort in die Klinik dauert 7 Minuten. Nächst gelegene Klinik für Laatzener außerhalb ist das Vinzenzkrankenhaus mit 15 Minuten Anfahrt. Dorthin kommen 12 Prozent der Laatzener Notfallpatienten, annähernd genauso viele wie in die MHH.

Experten warnen allerdings, die Kürze der Fahrtzeit ins Krankenhaus überzubewerten. Wichtiger als die Fahrtzeit sei es, in eine Klinik zu kommen, in der es für den speziellen Notfall eine optimale Versorgung gebe, sagt zum Beispiel der Experte für medizinische Versorgung, Prof. Nils Schneider von der MHH.

