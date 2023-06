Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

Klimaschutz

72 Millionen Euro an Fördergeld ausgeschüttet: Fonds Proklima in Hannover feiert Jubiläum

Der Enercity-Fonds Proklima in Hannover unterstützt klimafreundliche Sanierungen und Modernisierungen von Gebäuden. In den 25 Jahren seines Bestehens hat er 72 Millionen Euro ausgeschüttet und damit ein Vielfaches an Folgeinvestitionen ausgelöst.