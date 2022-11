﻿So tritt Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) vor dem Kultusausschuss des Landtages auf

Hannover. Bildungsgerechtigkeit und Teilhabechancen für alle Kinder in Niedersachsen unabhängig von Wohnort und sozialer Herkunft – das sind für Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), die erst vor zwei Wochen vereidigt worden ist, die wichtigsten Ziele. Am Freitag hat sie vor dem Kultusausschuss des Landestages ihr Programm für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Kinder und Jugendliche müssten fit gemacht werden für eine Zukunft, die immer komplexer und fordernder werde, sagte sie. In der Schule dürfte es nicht nur ums Pauken gehen, Schülerinnen und Schüler sollten auch mit Spaß und Sinnhaftigkeit und vielen haptischen, also greifbaren Erfahrungen lernen.

Das Hauptproblem sei der Fachkräftemangel, betonte die Ministerin. Die Arbeit in den Kindergärten, Krippen und Schulen sei eine von Mensch zu Mensch, personelle Lücken könne man nicht durch die Verlagerung der Aufgaben an einen externen Dienstleister kompensieren.

„Dritte Kraft in Kitas muss kommen“

Personalmangel als Hauptproblem in den Kitas: Die Kultusministerin will die Erzieherausbildung ausbauen. © Quelle: Jens Büttner/dpa

In der Erzieherausbildung will sie die Ausbildungszahlen erhöhen, sowohl die vollzeitschulischen als auch die in der dualen Ausbildung. Der Studiengang für Sozialpädagogik soll ausgebaut und in der Heilerziehungspflege das Schulgeld vollständig abgeschafft werden. Der Einstieg in eine dritte Kraft in Kindergärten sei zwingend erforderlich, ab 2023 sollen Nachwuchskräfte, die dabei mindestens 15 Stunden wöchentlich in einer Einrichtung arbeiten, mit 20.000 Euro gefördert werden, weitere Ausbaustufen seien ab 2027 geplant. "Je schneller wir die dritte Kraft in den Einrichtungen haben, desto besser für alle."

Sprachkitas sollen dauerhaft erhalten bleiben. Der Bund hatte zunächst zugesagt, die Förderung noch bis Mitte 2023 weiterlaufen zu lassen, danach will Niedersachsen einspringen. Hamburg will in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung auch schon Kita-Kinder für Demokratie und Vielfalt sensibilisieren.

Geld für nicht besetzte Lehrerstellen für anderes Personal nutzen

In den Schulen führe Personalmangel zu schlechter Unterrichtsversorgung, das belaste die vorhandenen Lehrkräfte, die dann irgendwann ausfielen, was wiederum dazu führe, dass kaum jemand Lehrer werden wolle. „Diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen“, sagte Hamburg. Helfen sollen unter anderem multiprofessionelle Teams: Wenn ausgeschriebene Lehrerstellen mangels Bewerber nicht besetzt werden können, sollen die Schulen mit dem Geld stattdessen anderes Personal, etwa Verwaltungskräfte, IT-Experten oder Therapeuten, einstellen können. Der Quereinstieg soll erleichtert, pensionierte Pädagogen sollen unkompliziert weiterbeschäftigt werden, im Ausland erworbene Abschlüsse schneller anerkannt werden.

Länger im Job halten: Weil die meisten Lehrer vorzeitig aus dem Dienst scheiden, plant die neue Kultusministerin Entlastungen. © Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Alle Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen sollen endlich nach A 13 besoldet werden. Hamburg nannte das „eine Frage der Gerechtigkeit“, die Höherstufung sei ein Anliegen von Bildungspolitikern aller Parteien gewesen. Weil rund 90 Prozent der Lehrkräfte vorzeitig in den Ruhestand gingen, seien weitere Entlastungen nötig. Auch eine Anhebung der Altersermäßigung stellte Hamburg in Aussicht, was SPD-Bildungsexperte Stefan Politze positiv hervorhob. Derzeit müssen Lehrer ab 60 Jahren eine Stunde weniger unterrichten, eine weitere Altersermäßigung ab 55 ist seit Langem geplant, aber bislang ausgesetzt gewesen.

Tablets vom Land erst für ältere Schüler

Digitaler Unterricht: Zunächst sollen Jugendliche vom Land Tablets finanziert bekommen. © Quelle: Uli Deck/dpa

Jugendliche Schüler sollten ein vom Land finanziertes Tablet erhalten. Ab welchem Jahrgang und wie das genau umgesetzt werde, erarbeite man gerade. Ob das ein Abrücken vom Wahlversprechen des Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) sei, dass jedes Kind ein Tablet erhalte, wollte CDU-Bildungsexperte Christian Fühner (CDU) wissen. Nein, stellte Hamburg klar, es sei ja von Anfang an klar gewesen, dass dies nicht sofort umgesetzt werde.

Eine klare Absage erteilte Hamburg der Forderung auch der CDU nach einem Erhalt der Lernförderschulen. Ihr Auslaufen bis 2028 hätte die große Koalition seinerzeit beschlossen, daran werde nicht gerüttelt. Alle anderen Förderschulen blieben natürlich erhalten. Oberschulen könnten sich bei Bedarf in Gesamtschulen wandeln, wenn sie integrativer arbeiten wollten. Dies sei aber kein Zwang, sondern nur eine Möglichkeit. Eine neue Strukturdebatte im Land wolle sie keinesfalls, versicherte die Grünen-Politikerin. Auch der Bestand der Gymnasien als beliebteste Schulform im Land sei selbstverständlich gesichert.

Aufruf zur Zusammenarbeit auch an die Opposition

Ein Anliegen von uns allen: Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) lädt die Bildungspolitiker aller Parteien zur Zusammenarbeit ein. © Quelle: Florian Petrow

Generell gehe es ihr um mehr Freiräume für pädagogische Arbeit. Ob eine Schule besser oder schlechter sei, sei unabhängig von der Schulform. Julia Hamburg sagte, sie lade alle Parteien zur Zusammenarbeit in der Bildungspolitik ein. Gemeinsam erreiche man viel mehr: „Die Bretter sind zu dick, um sie allein zu bohren.“