﻿So verbindet die Zooschule Hannover Lernen und Erleben

Hannover. Die Frage, ob Pinguine einen Fisch vom Kopf zum Schwanz oder umgekehrt fressen, interessiert die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a vom Gymnasium Schillerschule in Kleefeld zwar auch – aber nicht so sehr wie diejenige, warum die Tiere in der Polarlandschaft Yukon Bay im Zoo gerade nicht im Pool umherflitzen. Lehrer Stefan Zantop kann das erklären: „Pinguine schwimmen zum Jagen und um die Körpertemperatur zu regulieren. In ihrer Heimat im Süden Afrikas kann es an Land sehr warm werden, aber das Wasser ist kalt.“

Zantop arbeitet als Lehrer für Biologie und Chemie an der Schillerschule, ist aber wie seine Berufskollegin Corinne Brose von der Comenius-Grundschule in der List vom Kultusministerium für fünf Stunden pro Woche für die Zooschule abgestellt. Man darf ihn als geduldigen Menschen bezeichnen. Die Eigenschaft hilft, wenn interessierte Schülerinnen und Schüler was lernen sollen, gleichzeitig aber im Zoo an jeder Ecke Ablenkendes passiert. Wenn Zantop also zum Beispiel beim Unterrichtsgang „Tiere in der Kälte“ das Spezielle an den Ohren der Karibus in Form eines Frage-und-Antwort-Spiels behandelt, nebenan aber die Bisons ein Fotomotiv bieten. „Steckt bitte die Smartphones weg“, sagt er dann unaufgeregt, aber bestimmt.

Stellenwert für Bildung ist gestiegen

Die Zooschule gibt es seit mehr fast 60 Jahren, sie ist anerkannter außerschulischer Lernort. Zuletzt hat sie aber einen neuen Stellenwert erhalten. „Zoos sind Orte für Bildung, Forschung, Artenschutz und Naherholung“, sagt Nicole Bröwer, die Leiterin des Teams Umweltbildung im Tierpark an der Eilenriede. Es gab Zeiten, da hätte das Wort Naherholung in dieser Aufzählung an erster Stelle gestanden.

Die im Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) organisierten Mitglieder wie der Zoo Hannover haben sich per Selbstverpflichtung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verschrieben, was etwas gestelzt klingt. Dahinter steckt der Gedanke, dass Schüler und Schülerinnen wie im Fall der Schillerschule im Biologieunterricht etwas darüber lernen, wie und warum Tiere im Winter selbst unter extremen Bedingungen leben können. Bei Begegnungen mit den Timberwölfen, Karibus, Eisbären, Schneeeulen und Pinguinen sehen sie dann, ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt.

„Genaues Bobachten, Hinhören, Riechen und Tasten sind die Grundlage für den Aufbau und die Stärkung von prozess- und inhaltsorientierten Kompetenzen“, heißt es in einer Beschreibung der Zooschule. „Die Kinder können auf spannende Weise Vorwissen festigen, überprüfen und wiederholen“, sagt Zantop. „Cool, dass man das mal alles in echt sieht. Ich wüsste sonst gar nicht so richtig, warum ich das alles lernen muss“, sagt die Fünftklässlerin Florentine.

20.000 Schülerinnen und Schüler pro Jahr machen mit

Die Zooschule bietet Unterrichtsgänge und Workshops für Grundschüler, solche der Sekundarstufen I und II sowie für Berufsschulen. Themen sind etwa Tiere in der Kälte, Kommunikation, Evolution nach Darwin oder Artenschutz im Zoo. Aktuell ist das Trendangebot Bionik hinzugekommen, das Fach, bei dem die Wissenschaft biologische Eigenheiten der Tiere für technologische Entwicklungen erforscht. Bröwers Team, das in dieser Form erst seit eineinhalb Jahren existiert und zu dem außer Zantop und Brose noch zwei Referentinnen und 13 Pädagogen als freie Mitarbeiter gehören, erteilt aktuell pro etwa 20.000 Schülerinnen und Schülern im Jahr Unterricht vor Ort.

Der Zoo tut noch mehr in Sachen Nachwuchsarbeit. Für registrierte Partnerschulen bietet er günstige Tageskarten zum Preis von 3,50 Euro pro Person an und hat davon im vergangenen Jahr 70.000 verkauft. Er hat einen Wettbewerb zum Artenschutz von Amphibien ins Leben gerufen, der sich an Schulkinder ab der dritten Klasse aus ganz Niedersachsen richtet und mit 2000 Euro für die jeweiligen Sieger in vier Kategorien dotiert ist. „Wir wollen zeigen, dass wirklich jeder Mensch etwas zum Schutz der Biodiversität tun kann“, sagt Geschäftsführer Andreas Casdorff.

Experimente im Forscherzimmer

Außerdem gibt es im Zoologicum das Forscherzimmer. In dem sitzt die Klasse 5a zum Abschluss ihres speziellen Unterrichtstages und experimentiert. Sechs Mädchen gruppieren sich etwa um zwei mit warmem Wasser gefüllte Handschuhe – einen großen und einen kleinen – und messen im Minutenabstand die Temperaturen. „Beim großen Handschuh sinkt die Temperatur schneller als beim kleinen. Das ist bei Tierohren genauso“, erklärt Carla.

Damit wäre man wieder bei den Ohren der Karibus. Die sind groß und beweglich, damit die Tiere Fressfeinde auf der Pirsch hören können. Und befellt, um den Wärmeverlust zu begrenzen. Ach so: Pinguine fressen Fische vom Kopf her, damit die Rückenflosse nicht wie eine Art Widerhaken im Weg ist. Die Schulkinder finden das alles spannend – so spannend, dass etwa Florentine überlegt, ob sie doch Biologie studieren soll. Bisher war Astronomie ihr Favorit.

Unter https://www.zoo-hannover.de/de/artenschutz-bildung/zooschule gibt es detaillierte Informationen zu den Bildungsangeboten.