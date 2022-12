﻿Das große Fressen: So versorgt der Zoo Hannover seine Tiere

Eine Mahlzeit für 1730 Gäste mit unterschiedlichen Ansprüchen und teils sehr individuellen Vorlieben vorzubereiten und zu servieren – das ist die tägliche Aufgabe für Futtermeister und Pfleger im Zoo Hannover. Dabei ist preisbewusstes Einkaufen gerade ein wichtiger Faktor.

Hannover. Am sehr frühen Morgen ist eine Nachricht vom Fruchthandel Lotze aus dem Großmarkt Hannover bei Marco Franz im Zoo eingetroffen: Weintrauben sind günstig zu haben, der Preis liegt im Vergleich zum Vortag um 20 Prozent niedriger. „Das ist ein gutes Angebot“, sagt der stellvertretende Revierleiter im Magazin vom Zoo. Dort wird all das, was die Tiere benötigen, gelagert, verteilt und manchmal auch zubereitet.