So viele Störche wie noch nie in der Region Hannover

Hannover. Im Jahr 1988 waren es gerade mal neun Storchenpaare – jetzt sind es 147: Die Region Hannover verzeichnet in diesem Jahr einen historischen Höchststand an Storchenpaaren. Zumindest so viele Nester hat Reinhard Löhmer, ehrenamtlicher Beauftragter für die Weißstorchbetreuung ausgemacht. Ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (110 Nester).

Der Experte geht davon aus, dass am Ende der Saison mehr als 255 Storchenjunge flügge sind. Die ersten Jungstörche der laufenden Brutsaison sind bereits seit gut drei Wochen flügge und werden in Kürze den Familienverband verlassen. Die Mehrzahl der Jungen ist kurz vor dem Ausfliegen. Einige Nachzügler werden erst Mitte August folgen.

Bestandsaufnahme wird schwieriger

Löhmer erwartet künftig deutlich mehr Arbeit: „Die Bestandserfassung ist nochmals schwieriger geworden. Einerseits weil die Störche heute an Orten siedeln, wo sie in historischer Zeit nicht vorgekommen sind und Hinweise aus der Bevölkerung erfordert. Anderseits auch deswegen, weil die Paare zunehmend in oder auf Bäumen Nester bauen. Die Schnittteller geasteter oder geköpfter Bäume bieten ideale Voraussetzungen für den Nestbau. Durch die Belaubung wird es allerdings zum Teil schwerer, vor allem die Anzahl der Jungen zu ermitteln.“

In Wunstorf leben die meisten Störche

Führend bei den Storchenpaaren ist übrigens die Region Wunstorf, in der 39 Paare leben, erneut gefolgt von Neustadt mit 28 Paaren. Der Zuwachs in Wunstorf geht laut Löhmer auf die Koloniebildungen in der Aueniederung im Raum Bokeloh, Mesmerode und Idensen zurück. Zum Vergleich: In Hannover leben derzeit sechs Paare.

Die Ursachen für den anhaltenden „Boom“ im Bestand basieren vor allem auf Entwicklungen bei den sogenannten „Westziehern“. Diese Tiere überwintern im spanischen Raum. Deren Zugwege sind kürzer als die der „Ostzieher“, die einen wesentlich weiteren Weg aus dem Balkangebiet haben. Durch die kürzeren Flugwege gibt es weniger Verluste unterwegs, mehr Tiere kommen an. „Westzieher“ machen inzwischen zwei Drittel aller Brutvögel in der Region Hannover aus.

Nahrungsmangel im Frühsommer

Auffällig ist, dass fast die Hälfte aller Storchenpaare (48 Prozent) lediglich zwei Junge aufgezogen haben. Immerhin gab es auch 28 Paare mit drei Jungen, acht Paare sogar mit vier Jungen. Das liegt vor allem an Nahrungsmangel. Denn Mai und Juni waren zu kühl, für die Ernährung fehlten der Regenwurm und die Groß-Insekten.

