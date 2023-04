﻿So war das „DSDS“-Finale mit Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

Für seine Familie ist er trotzdem ein Superstar: Kiyan Yousefbeik (25) hat im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ den vierten Platz belegt. Wir waren in der Livesendung in Köln dabei und haben den Hannoveraner auf seiner letzten Showreise begleitet.

Köln/Hannover. Das Ergebnis ist eindeutig: Mit 54,81 Prozent wurde er in der Nacht zum 16. April zu Deutschlands neuem Superstar gewählt – Sem Eisinger (29). Der Mann aus Rödermark bei Frankfurt in Hessen überzeugte in der Liveshow am 15. April nicht nur die Jury, sondern insbesondere Zuschauerinnen und Zuschauer an der Fernsehern zu Hause. Am Ende waren es 2,35 Millionen, die eingeschaltet und miterlebt hatten, wie der 29-Jährige im Konfettiregen um Mitternacht noch einmal seinen Final-Song „Don’t Let me Go“ sang.

Der Gewinner: Sem Eisinger und seine Freundin Alicia Zimmermann. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Großen Applaus für die Nummer gab es auch von seinem Mitstreiter aus Hannover, Kiyan Yousefbeik (25). „Ich freue mich so sehr für Sem“, sagte er dieser Zeitung noch auf der Bühne. Er war immer noch emotional mitgenommen und gerührt. „Er war von Anfang gesanglich der Stärkste, kann international ein Weltstar werden. Ich gönne es ihm sehr und freue mich von Herzen für ihn.“

Stolze Eltern: Iraj und Sokoa Yousefbeik haben ihren Sohn vor Ort unterstützt. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Nicht nur in dem Moment trat zum Vorschein, was seine Familie und Freunde dem 25-Jährigen unisono bescheinigen: ein toller Mensch, bodenständig und empathisch zu sein. Vater Iraj (62) über seinen Zweitgeborenen: „Kiyan mag alle Menschen und ist immer nett zu allen.“ Der 62-Jährige saß im Fanblock, Seite an Seite mit Kiyans Mutter Sokoa (58), fieberte mit. „Wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Auch wenn er hier nicht Superstar geworden ist, unser Superstar ist er längst!“

Die Show hatte es in sich: Schon wenige Minuten nach Beginn erstürmte zum Entsetzen von Moderatorin Laura Wontorra (34) ein Flitzer die Bühne, Sicherheitskräfte überwältigten ihn. Nicht das erste Mal, dass der Mann Fernsehshows störte.

Kurz darauf trat Kiyan zu seinem ersten Auftritt an und sang „Save your Tears“ von The Weeknd (33), sein bester Beitrag! Juror Dieter Bohlen (69) wippte mit dem Kopf mit und machte dem 25-Jährigen nach dem Auftritt Komplimente, ließ dessen gesamte „DSDS“-Reise Revue passieren: „Du hast uns so tolle Momente geschenkt, 1000-mal danke!“ Die Leistung bewertete der Poptitan so: „Du hast den Song total richtig gemacht. Vorne Schluchzen, hinten Wimmern – ein mega Auftritt.“

Die Finalisten: (von links) Lorent Berisha (wurde Dritter), der Viertplatzierte Kiyan Yousefbeik, die Nummer zwei Monika Gajek und Sieger Sem Eisinger. © Quelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Pietro Lombardi (30) hatte mit der Aussage „Du hast ein sehr gutes Gesicht“ für den ersten großen Lacher der Show gesorgt. „Ein sehr guter Auftritt, Respekt. Du hast es verdient, im Finale zu stehen.“ Auch die Jurorinnen waren hin und weg: „Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst“, so Katja Krasavice (26) im Anschluss.

Auch in Köln dabei: Hannovers „The Voice“- und ESC-Star Jamie Lee Kriewitz feuerte im Finale allerdings Sem Eisinger an! © Quelle: Mirjana Cvjetković

Einer dürfte Yousefbeiks Leidenschaft bislang wahrscheinlich am intensivsten erlebt haben – sein Bruder Soheyl. Der 26-Jährige hat den ein Jahr Jüngeren immer unterstützt, ihn bestärkt und ihm insbesondere in den vergangenen Wochen während des „DSDS“-Trubels den Rücken freigehalten. Ihm widmete der Finalist einen der drei Songs, die er performt hatte: „Writing’s on the Wall“ von Sam Smith (30). „Der Song hat schwierige Techniken, das ist eine Herausforderung, der ich mich stellen möchte.“ Bohlen (69) fand das Ganze „gut gesungen, aber die Nummer hätte ich niemals gewählt“. Autsch! Mit dem 007-Song aus „Spectre“ sei Yousefbeik ein zu großes Risiko eingegangen.

Verstehen sich: Kiyan (links) und Soheyl Yousefbeik mit Jurorin Katja Krasavice auf der „DSDS“-Bühne. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

Was der Hannoveraner aber einkalkuliert hatte: „Seitdem ich hier dabei bin, habe ich gesagt: Wenn ich ins Finale komme, singe ich das Lied. Weil ich eine krasse Verbindung zu dem Song habe“, erklärte er. „Das habe ich mir vorgenommen. Ich hab’s gepackt, fertig, aus.“

Krass: Mit der Entscheidung, sich in der Finalshow als Brüder zu outen, haben die beiden Yousefbeiks quasi eine Bombe platzen lassen. Soheyl Yousefbeik steckt nämlich hinter dem Youtube-Kanal „SYou“, ist in dem Gamingszene ein Megastar! Bei Youtube haben 814.000 Menschen seinen Kanal abonniert; seine Videos, in den er Spiele in und mit der Community spielt, haben zig Millionen Aufrufe!

Auch Bruder Kiyan hat sich in den Kölner MMC Studios vor Millionenpublikum gut geschlagen. Für den ihm auf den Leib geschneiderten Finalsong „Tears in my Eyes“ gab es viel Lob von der Jury. Ein Stück, das aus der Feder von Jurorin Leony und dem Hit-Produzenten-Team Vitali Zestovskih (38) und Mark Becker stammt. Bohlen würdigte: „Er performt super gut, steht da wie ein Künstler.“ Pietro Lombardi (30) attestierte: „Du bist perfekt für die Bühne“. Krasavice schwärmte „Das klingt mega, das könnte man auch im Radio hören.“ Und Leony sagte: „Du bist so krass musikalisch, meinen größten Respekt dafür.“

Wissen, was einen Superstar ausmacht: Die „DSDS“-Jury (von links) mit Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. © Quelle: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nach solchen Aussagen eskalierte Yousefbeiks Fanblock regelmäßig, seine Anhängerinnen und Anhänger gehörten eindeutig zu den lautesten. Schon beim Einlass skandierten sie „Kiyan! Kiyan!“, immer wieder tauchte die Menschentraube in lila T-Shirts auf, tanzte umher. Unter ihnen seine besten Freunde Maxim, Vinh Lam (25), Tolga Paylan (27) sowie Cousins und Cousinen, darunter Aria Jafari (20), Afsaneh Esen (36, ihre Kinder haben ein Plakat gemalt) und Bahareh Parker (35). Letztere war sogar aus New York angereist! „Ich bin nur ein paar Tage in Deutschland, konnte jetzt aber auch endlich mal meinen neun Monate alten Sohn in Hannover vorstellen.“

Esen hat schon als Kind mit Kiyan gesungen – um die Wette an der Playstation: „Bei ,Singstar’ hat er mich immer geschlagen.“ Und auch wenn sich Yousefbeik am Ende bei „DSDS“ geschlagen geben musste, „werde ich diese Erfahrung niemals vergessen. Ich werde meinen Weg gegen.“

Ein Andenken vom Cousin: Kiyan Yousefbeik unterzeichnet das Fanshirt seiner Cousine Bahareh Parker. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Nicht nur für den neuen Superstar, der jetzt um 100.000 Euro und einen Plattenvertrag reicher ist, dürfte es dann eine kurze Nacht gewesen sein, auf der Aftershowparty ging es feuchtfröhlich zu. Und ganz gleich, ob geschlafen oder nicht: Um 11 Uhr hob der Learjet in Richtung Berlin ab. Eisinger steht nämlich schon am Tag danach mit Dieter Bohlen in der Max-Schmeling-Halle auf der Bühne. „Ich werde meine ,DSDS’-Familie vermissen, da war nichts mit Konkurrenz“, beteuerte der 29-Jährige und verriet, dass die Truppe „Hunderte Whatsapp-Gruppen hat, um in Kontakt zu bleiben“.

Kiyan freut sich auf Familie und Sport zu Hause in Hannover

Yousefbeik hingegen freut sich, „endlich wieder zu Hause in Hannover zu sein, bei meiner Familie, meinen Sport machen und trainieren zu können. Einfach wieder Alltag zu haben.“ Und wer weiß, vielleicht treffen sich Sem und Kiyan in Hannover – der frisch gekürte Superstar hat seit Kindertagen sehr enge familiäre Freunde in der Stadt.