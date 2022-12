﻿Große Stimmen, große Gefühle: Das war die Night of the Proms in der ZAG Arena

Ein beliebtes Musikevent ist zurück in der Stadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind am Donnerstagabend bei der Night of the Proms Größen der Rock- und Popmusik in der ZAG Arena auf ein klassisches Orchester getroffen – und haben ein außergewöhnliches Klangerlebnis kreiert.

Hannover. Nach mehr als 1000 Tagen Bühnenstille ist die Night of the Proms wieder in die Arenen zurückgekehrt. Der Hunger nach dem erfolgreichen Crossover aus ernster und Unterhaltungsmusik war groß – das Event in der ZAG Arena am Donnerstagabend mit 9000 Zuschauern ausverkauft. Klassik trifft auf Pop also, die 36. Staffel, (rechnet man ab der allerersten von 1985), wurde in ihrer Karriere nur zweimal, und das von einem gemeinen Coronavirus, ausgebremst.

Durch das Konzert in Hannover moderierte Stefan Frech und der konnte dem außerordentlich entspannten hannoverschen Publikum gleich einen Höhepunkt am Saxofon ankündigen: Yolanda Brown wurde als diesjährige Klassiksolistin verpflichtet. Das britische Ausnahmetalent „singt durch ihr Saxofon“, so Moderator Frech, und mit dem Bee-Gees-Softie „How Deep Is Your Love“ beschrieb die junge Künstlerin sogleich den Rahmen des Abends.

Ausnahmetalent: Die britische Jazzmusikerin Jolanda Brown. © Quelle: Nancy Heusel

Diese Liebe zur Night of the Proms sitzt tief. Der kalifornische Singer-Songwriter Matt Simons war ebenfalls sehr verliebt. Der sympathische US-Amerikaner trug zu seinem Hit „Catch & Release“ seinen einjährigen Sohn mit auf die Bühne. Das verzückte das Publikum.

Brachte seinen Sohn mit auf die Bühne der ZAG Arena: Matt Simons. © Quelle: Nancy Heusel

Orchester bringt klassische Klänge auf die Bühne

Beim klassischen Intermezzo des Antwerp Philharmonic Orchestra „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss tanzte sogar ein Sanitäterpärchen. Unter der Leitung der Dirigentin Alexandra Arrieche brachte das große Sinfonieorchester zusammen mit dem Chor Fine Fleur klassische Abwechslung auf die Bühne. Hymnisch wurde es bei Carol Decker. Die Frontfrau der britischen Pop-Band T’Pau begeisterte die Popfans mit „Heart & Soul“. In diesem Moment wurden echte Achtzigerjahre-Radioträume wahr.

Immer noch eine Powerfrau: Die Frontsänderin der britischen Popband T’Pau, Carol Decker. © Quelle: Nancy Heusel

Doch es wurde nicht nur gefeiert an diesem Abend – die Trauer um den Besten des Night-of-the-Proms-Trosses ist fühlbar: John Miles, bis 2019 musikalischer Direktor der Begleitband, Duettpartner und Seele der Idee, verstarb vor einem Jahr. Der britische Musiker und Komponist wurde vor allem durch seinen Hit „Music“ bekannt. „Er fehlt überall“, sagte Moderator Frech. Eine Liveaufnahme einer Miles’ Version von „My Way“wurde wurde gezeigt und live vom Orchester begleitet. Dass sein Sohn, John Miles Jr., eingeladen wurde um den Signaturhit „Music“ zu singen und zu spielen, war vielleicht die schönste Idee des Abends. Während der Pause wurden die Tränen getrocknet, und zu der herrlich herb sprechenden Schottin Amy Macdonald und ihren Songs leuchteten dann wieder die Smartphones in den Rängen.

Klassik meets Pop ist das Erfolgsrezept

Wie schnell man vergisst. Die Hitdichte ist hoch und ein sicheres Konzept der Konzertreihe: Folk, Pop, Stargäste und ein wenig Rock, dafür aber eine ganze Menge Streicher. „This Is The Life“ von Macdonald wurde kombiniert mit der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven – ein prächtiges Yin und Yang. Die Polarisierung ist ein Erfolgsprinzip – aber auch das, was aus ihr erwächst.

Von Kai Schiering