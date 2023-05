So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Hannover. Mit jeweils einem größeren Stau auf der A2 und A7 ist diese kurze Woche in der Region Hannover in puncto Berufsverkehr gestartet. Wie ging es am Dienstag weiter, wie war die Situation auf den Straßen an diesem Tag?

Für alle Pendlerinnen und Pendler, die den Weg zur Arbeit mit dem Auto bestreiten, fassen wir an dieser Stelle die Lage im morgendlichen Verkehr zusammen – und halten den Überblick über die aktuellen Staufallen auch stets auf dem neuesten Stand (10.00 Uhr).

Berufsverkehr in Hannover: Staus und stockender Verkehr

Auf dem Südschnellweg war, wie gewohnt, einiges los. Ab Landwehrkreisel staute sich der Verkehr in Richtung Seelhorster Kreuz auf bis zu vier Kilometern, es waren bis zu 15 Minuten mehr einzuplanen. In Fahrtrichtung Ricklingen herrschte hinter der bekannten Baustelle ebenfalls reges Treiben, hier brauchte es allerdings nur bis zu fünf Minuten mehr.

Generell ging es auf dem Messeschnellweg lebhaft zu. An der Baustelle zwischen Seelhorster Kreuz und Mittelfeld herrschte besonders in Richtung Süden ein dichtes Treiben, die Verzögerung betrug bis zu zehn Minuten.

Extrem voll war es kurzzeitig auch auf dem Zubringer von der B443 auf den Messeschnellweg in Rethen und dort auf der Spur in Richtung Messegelände selbst. Bis zu 15 Minuten mehr waren einzuplanen.

Rund um die Klappenburgbrücke in Stöcken war es auf der B6 wieder sehr voll. In Richtung Hannover staute es sich auf zwei Kilometern, es brauchte bis zu zehn Minuten mehr. Auch in Berenbostel selbst staute es sich auf der Bremer Straße. In der Gegenrichtung war ebenfalls viel los, es dauerte bis zu 15 Minuten länger. Auch die Stöckener Straße und die Garbsener Landstraße waren zeitweise komplett dicht.

