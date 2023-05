Viele Staus: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Hannover. Vier-Tage-Woche auch in der Region Hannover, nach dem langen arbeitsfreien Wochenende mit dem Maifeiertag war es im Berufsverkehr wieder recht voll auf den Straßen. Wie ließ es sich am Dienstag an? Hier unser Überblick (Stand: 9.35 Uhr).

– Zwischen dem Seelhorster Kreuz und Mittelfeld ist der Messeschnellweg in beiden Richtungen auf eine Fahrspur verengt. Das machte sich vor allem für Autofahrerinnen und Autofahrer in Richtung Norden bemerkbar: Stau vor der Baustelle auf einer Länge von mehr als drei Kilometern, bis zu 20 Minuten mehr waren einzuplanen. In der Gegenrichtung stockte der Verkehr ebenfalls, allerdings war der Zeitverlust deutlich geringer.

Staus und stockender Verkehr – der Berufsverkehr in Hannover

– Stau auch auf dem Südschnellweg: In Richtung Seelhorster Kreuz dauerte es durch das Einfädeln vor der Brücke über die Hildesheimer Straße bis zu 15 Minuten länger. In der Gegenrichtung sah es besser aus, es stockte aber auch hier auf zwei Kilometern, fünf Minuten Zeitverlust. Rund um den Ricklinger Kreisel herrschte gleichsam viel Verkehr.

– Auf dem Westschnellweg war es in Stöcken rund um die Klappenburgbrücke ebenfalls voll. In Richtung Hannover sowie auf der zubringenden Stöckener Straße staute sich der Verkehr, der Zeitverlust betrug jeweils rund zehn Minuten. Darüber hinaus war es auf der B6 vor der Schwanenburgbrücke voll, nordwärts dauerte es fünf Minuten länger.

– Baustelle in Bischofshol: Auf der Bemeroder Straße stadteinwärts dauerte es knapp zehn Minuten länger. Auch wer hier vom Messeschnellweg runter wollte, musste etwas Geduld mitbringen. Generell war es in Bemerode und Kirchrode extrem voll auf den Straßen. Den üblichen Stau gab es auch am Pferdeturm bzw. der Hans-Böckler-Allee.

– Altbekannte Staufalle auf der B443: Auf der Brücke über die A7 ist abwechselnd nur eine Spur frei, vor den Ampeln reihte sich Auto an Auto. Etwa fünf Minuten mehr waren in beide Richtungen einzuplanen.

– In Ilten staute sich der Verkehr auf der B65 in Richtung Ahlten auf einer Länge von etwa zwei Kilometern bis Köthenwald. Autofahrende brauchten bis zu zehn Minuten mehr.

– Auf etwa drei Kilometern stockte es auch auf der B3 zwischen Hemmingen und Pattensen Richtung Norden. Bis zu zehn Minuten mehr mussten hier eingeplant werden.