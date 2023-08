So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Dienstagmorgen

Stockender Verkehr auch auf dem Südschnellweg . Der Engpass rund um die Brücke über die Hildesheimer Straße hatte Auswirkungen, aus Ricklingen kommend in Richtung Seelhorster Kreuz waren mitunter sechs Minuten mehr einzuplanen. Generell war es in Ricklingen sehr voll.

Und auch auf dem Westschnellweg reiht sich Auto an Auto. Dies war am Leineufer in Stöcken der Fall, es dauerte in diesem Bereich in Richtung Hannover bis zu sechs Minuten länger als bei freier Bahn.