Übersicht

Viele Staus: So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Bildunterschrift anzeigen Bildunterschrift anzeigen Auf dem Messeschnellweg finden zwischen Mittelfeld und dem Seelhorster Kreuz derzeit Asphaltarbeiten statt. Deshalb kommt es täglich zu Staus. © Quelle: Christof Perrevoort