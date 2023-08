So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Ursache unklar

Feuer in Mehrfamilienhaus: Frau wird bei Küchenbrand in Berenbostel leicht verletzt

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Garbsen-Berenbostel hat es am Donnerstagmorgen in der Küche gebrannt. Die Ursache ist unklar. Eine Bewohnerin musste leicht verletzt behandelt werden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.