So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Achtung, Baustelle mit enormen Auswirkungen: Die A7 war seit 8 Uhr und bis 11 Uhr in Richtung Hamburg zwischen dem Kreuz Hannover-Kirchhorst und Kreuz Hannover-Ost gesperrt. Es staute sich in diesem Bereich auf etlichen Kilometern. Ortskundige Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Von der Sperrung auf der A7 waren im näheren Umfeld auch die A2 in Richtung Dortmund sowie die A37 in Richtung Burgdorf betroffen. Hier herrschte ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Nichts Neues auf dem Südschnellweg: Aufgrund des Engpasses über die Hildesheimer Straße stockte der Verkehr besonders in Richtung Seelhorster Kreuz – auf bis zu drei Kilometern. Die Verzögerung betrug in der Spitze zehn Minuten. Auch in Richtung sowie in Ricklingen selbst war aufgrund der hohen Fahrzeugdichte etwas Geduld gefragt.