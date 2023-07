So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Vor zehn Jahren

Wie ein heftiger Hagelschauer Autos und Dächer in Sehnde und Lehrte zertrümmerte

Es war eines der heftigsten Unwetter in der Region Hannover: Vor zehn Jahren zerfetzten Hagelkörner in der Größe von Tennisbällen Windschutzscheiben und Dachziegel. Die Schneise der Verwüstung zog sich von Laatzen bis Dollbergen. Noch heute erinnern Details in Sehnde und Lehrte an den Wolkenbruch.