So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Das Wochenende ist in greifbarer Nähe – oder für all jene, die auch in den Sommerferien arbeiten müssen, zumindest in Sicht. Sommer? Auch der Donnerstag startete ungemütlich und verregnet. Verhagelte auch der Weg zur Arbeit die Stimmung? Wer mit dem Auto unterwegs war, musste sich auf die ein oder andere Staufalle einstellen.

Wie lief es auf den Straßen in der Region Hannover? In unserem Verkehrsblog halten wir Sie morgens täglich mit den aktuellen Verkehrsinfos auf dem Laufenden.

Die Verkehrslage im Überblick – Stand 9.30 Uhr:

Nichts Neues auf dem Messeschnellweg : Zwischen Mittelfeld und Seelhorster Kreuz ist die Fahrbahn verengt. Aus Laatzen kommend dauerte es in Richtung Norden bisweilen acht Minuten länger als sonst. Vom Pferdeturm kommend in Richtung Süden waren es sogar bis zu zehn Minuten mehr als üblich.

Engpass auch auf dem Südschnellweg zwischen Ricklingen und Seelhorster Kreuz. In Fahrtrichtung Osten waren bis zu fünf Minuten Geduld vorm Einfädeln gefragt.

Und Nummer drei: Auf dem Westschnellweg wird auf Höhe Leineufer gearbeitet. Die fälligen Einschränkungen sorgten für Wartezeiten von bis zu fünf Minuten in beiden Richtungen.

Stau an der Ausfahrt Laatzen der A7 in Richtung Kassel auf die B443. Das lag auch an den aktuell gefährlichen Fahrbahnverhältnissen. Es waren bis zu zehn Minuten mehr einzuplanen.

Die Gutenbergstraße (L390) nach der Abfahrt von der A2 Richtung Dortmund war zwischen Garbsen und Meyenfeld voll. Hier braucht es aktuell täglich etwas Geduld.

An der B443 wird gearbeitet. Zwischen der Einmündung der L388 Richtung Wülferoder Straße sowie Auffahrt zum ADAC-Gelände in Rethen wird der Verkehr von einer Ampel geregelt, es geht nur wechselweise und einspurig voran. Hier sind daher stets einige bis etliche Minuten mehr einzuplanen. Erschwerend kommt in diesem Bereich hinzu: Nun ist auch noch – voraussichtlich bis zum 16. August – die L388 nach Wülferode gesperrt.

