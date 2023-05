So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Donnerstagmorgen

Hannover. Das Ende einer kurzen Woche rückt in greifbare Nähe, doch für Pendlerinnen und Pendler stand auch am Donnerstag erst einmal die Fahrt zur Arbeit auf dem Programm. Waren die Straßen in der Region Hannover, die morgens ohnehin schon gut gefüllt sind, noch voller, weil bei Regiobus erneut gestreikt wird?.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie war sie, die Lage bei der Anfahrt, insbesondere auf den belasteten Schnellwegen? Nachfolgend unser Überblick über die Situation im Berufsverkehr am Donnerstagmorgen (Stand: 9.25 Uhr).

Berufsverkehr in Hannover: Staus und stockender Verkehr

– Bauarbeiten auf dem Messeschnellweg zwischen Seelhorster Kreuz und Mittelfeld, und insbesondere in Fahrtrichtung Norden staut es sich im Berufsverkehr. Am Donnerstagmorgen auf einer von bis zu drei Kilometern bei einem Zeitverlust von knapp 15 Minuten. In der Gegenrichtung staute sich der Verkehr – wie jeden Tag – nicht zuletzt am Pferdeturm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

– Baustelle in Bischofshol: Auf der Bemeroder Straße stadteinwärts dauert es derzeit täglich bis zu fünf Minuten länger.

– Er ist eine bestens bekannte Staufalle, der Südschnellweg: In Richtung Seelhorster Kreuz stockte der Verkehr durch das Einfädeln vor der Brücke über die Hildesheimer Straße bis zum Landverkehrkreisel. Es dauerte in der Hochphase bis zu 15 Minuten länger.

– Und dann war da noch der Westschnellweg: Rund um die Klappenburgbrücke ist es in Stöcken derzeit täglich voll. Es staute sich in Richtung Innenstadt bei einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten.