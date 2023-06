So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

– Auf dem Messeschnellweg gibt es seit Donnerstag eine neue Verkehrsführung: Zwei Spuren führen in den Süden, nur eine in den Norden. Denn am Montag beginnen die Asphaltarbeiten auf dieser Baustelle. Autofahrer sollten diesen Bereich auch heute meiden. Schon am Donnerstag brach der Verkehr auf den umliegenden Straßen zusammen. Auch am heutigen Freitag war es wieder eng: Stau zwischen Alt-Laatzen und Mittelfeld – bis zu 10 Minuten mehr Zeit mussten Autofahrende einplanen.