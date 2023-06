So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Unterkünfte

In Hannovers Obdachlosen- und Geflüchtetenunterkünften will die Stadt nur noch nachts und an Wochenenden Sicherheitsdienste abstellen. Damit sollen jährlich rund 4 Millionen Euro eingespart werden. Ausnahme: Wohnheime in Vierteln, in denen Attacken von Rechtsextremen drohen.