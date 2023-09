So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover

Unfall in Marienwerder: Hunderte Menschen strömen zur Beerdigung am Stöckener Friedhof

Fünf junge Autoinsassen verloren bei dem Unfall in Hannover-Marienwerder das Leben. Zwei von ihnen werden am Freitag, 1. September, beerdigt – und Tausende Menschen kommen, um Abschied zu nehmen. Am Friedhof in Stöcken wird am Morgen zunächst Daim gedacht.