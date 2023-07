Übersicht

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Bildunterschrift anzeigen Bildunterschrift anzeigen Neue Staufalle: Auf dem Westschnellweg wird die Fahrbahndecke saniert. Das macht sich für Autofahrerinnen und Autofahrer bemerkbar. © Quelle: Frank Tunnat

Artikel anhören • 2 Minuten