Übersicht

So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Bildunterschrift anzeigen Bildunterschrift anzeigen Berufsverkehr in Hannover: Durch die vielen Baustellen kommt es derzeit sehr häufig zu Verkehrsbehinderungen. © Quelle: Florian Gaertner/photothek.net