So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Engpass Südschnellweg : Weil in beiden Richtungen die Überführung über die Hildesheimer Straße auf einer Länge von 0,7 Kilometern auf eine Spur verengt ist, staut es sich hier morgens immer wieder. Am Freitag mussten Autofahrerinnen und Autofahrer in Richtung Seelhorster Kreuz bis zu sechs Minuten mehr einkalkulieren.

Auch auf dem Messeschnellweg gibt es ein Nadelöhr – und zwar zwischen dem Seelhorster Kreuz und Mittelfeld, in beiden Richtungen. Das macht sich vor allem in Richtung Norden bemerkbar. Es stockte auf einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern und dauerte phasenweise rund sieben Minuten länger als üblich.

Auf der B443 wird der Verkehr über die Autobahnbrücke auf Höhe Laatzen per Ampel geregelt, immer nur in einer Richtung sehen die Autofahrerinnen und Autofahrer grünes Licht. Sie müssen also in den Stoßzeiten mit der ein oder anderen Minute Verzögerung rechnen.