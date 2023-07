So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Die Erfahrung zeigt es: Freitags sind die Straßen in der Region Hannover tatsächlich leerer. Dazu kommt jetzt die Ferienzeit. Das hatte Auswirkungen auf den Berufsverkehr in der Region Hannover. Hier unser Überblick:

Die Lage im Berufsverkehr in Hannover – Stand 8.10 Uhr

– Staugefahr gab es wie immer an den Baustellen: Zum Beispiel an der B443 Pattensen in Richtung Sehnde. Weil dort eine Ampel den Verkehr einspurig in der Baustelle regelt, staut es sich.

– Ob Ferien oder nicht: Der Messeschnellweg ist immer voll. Stau zwischen Messe und der Ausfahrt Bischofshol.

– In der Innenstadt von Hannover drohen am Freitagabend Verkehrsbehinderungen: Ab 18 Uhr ist die Velo City Night am Start. Die Route führt über Vahrenwald, Vinnhorst nach Langenhagen. Dort kann es zu kurzfristigen Sperrungen kommen.

– Durch den Ferienbeginn in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kann es vor allem auf den Routen in die Urlaubsgebiete zu Verkehrsbehinderungen kommen. Hier lauern die größten Staufallen.

