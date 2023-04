So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Freitagmorgen

Hannover. Ein langes arbeitsfreies Wochenende mit dem Maifeiertag am Montag steht den Berufstätigen in der Region Hannover bevor. Aber wie lief der Endspurt an, wie rollte es im Berufsverkehr? Hier unser Überblick:

Die Lage auf den Straßen in Hannover (Stand: 9.40 Uhr)

– Die neue Baustelle auf dem Messeschnellweg stellte auch am Freitag die Nerven vieler Autofahrender auf die Probe, allerdings nicht so stark wie am Donnerstag, denn es war insgesamt deutlich weniger Verkehr unterwegs. In Richtung Norden waren zwischen Mittelfeld und Seelhorster Kreuz maximal fünf Minuten mehr einzuplanen.

– Altbekannte Staufalle auf dem Südschnellweg: In Richtung Seelhorster Kreuz vom Landwehrkreisel kommend dauerte es etwa zehn Minuten länger. Auch in der Gegenrichtung war hier und da ein wenig Geduld gefragt.