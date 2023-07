So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Hannover. Die erste „richtige“ Ferienwoche in Niedersachsen neigt sich zwar noch langsam, aber dennoch sicher in Richtung Wochenende. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ging es wieder mit dem Auto zum Job, es drohten altbekannte und neue Staufallen.

Ferienzeit ist nämlich durchaus auch die Zeit für Bauarbeiten. Auf allen Schnellwegen rings um die City wird saniert und geflickt. Wie die Lage auf den Straßen der Region am Mittwoch war, darüber haben wir Sie in unserem Überblick über den Berufsverkehr auf dem Laufenden gehalten (Stand: 9.45 Uhr).

Übersicht: Die Situation im Berufsverkehr in Hannover

Auf dem Westschnellweg wird im Bereich Jädekamp die Fahrbahndecke saniert. Hier ist in beiden Fahrtrichtungen einiges an Geduld gefragt. In Richtung Hannover dauerte es ab Berenbostel bis zu 25 Minuten länger, in der Gegenrichtung waren es zwischenzeitlich ebenfalls etwa 15 Minuten Zeitverlust.

An der B443 wird nach Kampfmitteln gesucht. Zwischen der Einmündung der L388 Richtung Wülferoder Straße sowie Auffahrt zum ADAC-Gelände in Rethen wird der Verkehr von einer Ampel geregelt, es geht nur wechselweise und einspurig voran. Einige Minuten mehr einplanen.

Weiter geht’s auf dem Messeschnellweg: Es staute sich mitunter zwischen Weidetorkreisel und dem Seelhorster Kreuz in Richtung Süden und dauerte bis zu 25 Minuten länger. In Richtung Norden brauchte es ab Mittelfeld hingegen lediglich deren sechs, sieben mehr.

Fahrspuren fehlen auch auf dem Südschnellweg, weshalb der Verkehr hier regelmäßig zwischen dem Seelhorster Kreuz und Ricklingen stockt. Aus Ricklingen kommend dauerte es am Mittwoch bis zu sieben Minuten länger.

