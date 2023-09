So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Mittwochmorgen

Und auch auf dem Westschnellweg reihte sich Auto an Auto. Dies war wieder mal am Leineufer in Stöcken der Fall, es dauerte in diesem Bereich stadteinwärts bis zu acht Minuten länger als bei freier Bahn. In Richtung Nienburg waren es bis zu sieben Minuten, an der Schwanenburgbrücke dauerte es gen Norden bisweilen vier Minuten länger als sonst.