So war die Verkehrslage in der Region Hannover am Montagmorgen

Hannover. Startschuss für die neue Woche – es ist die 24. dieses Jahres. Apropos Woche: Viele zählen schon die Wochen, wenn nicht sogar die Tage, bis in Niedersachsen endlich die Sommerferien beginnen. Ein wenig ist es aber noch hin bis zum 6. Juli: dreieinhalb Wochen.

Also, auf zur Arbeit. Wer den Weg dorthin mit dem Auto bestreitet, kann in Hannover leicht in einer der bekannten Staufallen landen. Für alle Pendlerinnen und Pendler auf vier Rädern fassen wir an dieser Stelle die Lage im morgendlichen Berufsverkehr in der Region zusammen – stetig aktualisiert.

Die Lage im Berufsverkehr in Hannover – Stand 10.10 Uhr

Keine Überraschung: Auf dem Messeschnellweg staute es sich in Richtung Norden auf einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern. Es dauerte in Spitzenzeiten bis zu acht Minuten länger.

Auch auf dem Südschnellweg herrschte wieder das erwartet dichte Treiben. Vom Landwehrkreisel kommend dauerte es in Richtung Seelhorster Kreuz bis zu zehn Minuten länger.

B443 weiterhin eine mobile Ampel, die Autofahrende ausbremst. Noch bis zum 30. Juni Die Anschlussstelle Laatzen der A7 ist zwar wieder frei, dennoch gibt es auf derweiterhin eine mobile Ampel, die Autofahrende ausbremst. Noch bis zum 30. Juni finden zwischen der Einmündung der L388 und der Zufahrt zum ADAC-Gelände Kampfmittelsondierungen statt . Auf beiden Seiten, insbesondere aber in Richtung Sehnde dauerte es erheblich länger, bis zu 20 Minuten.

