﻿Ein Sommernachtstraum: Pink in der Heinz-von-Heiden-Arena

Hannover. Am Ende lässt sich Pink wie eine Flipperkugel durchs Stadion schießen. Nur an zwei Seilen und einem Geschirr befestigt saust der US-Superstar von der Bühne bis zu den Sitzreihen, schlägt Salti, hält an Podesten und singt „So what“ – sie sei immer noch ein Rockstar. Und was für einer! Es ist der glorreiche Schlusspunkt eines Programms, das Pink an zwei Abenden in der Heinz-von-Heiden-Arena zeigte, eine einzige atemberaubende Demonstration von Wagemut, positivem Wahnsinn und Lebensfreude, von Musik, Tanz und Artistik. „Summer Carnival“ ist dieses Volksfest überschrieben – das erstaunlich genau einer klassischen Fünf-Akt-Dramenstruktur folgt.

Erster Akt – Exposition: Schon das Intro spielt die größten Hits an, während Pink in „Max Headroom“-Hektik auf den Leinwänden zuckt. Dann reißt sie die Klappe auf: Die 43-Jährige seilt sich ab aus einem großen Mund am Bühnendach – mit „Get the party started“ geht es los. Zehn Tänzerinnen und Tänzer wuseln durch die Kulissen mit ihren Glitzerpalmen, einem überdimensioniertem Softeis und einer Discokugel in Beachball-Optik. Auf den Leinwänden schwimmen Fische, purzeln Pillen. Neonfarben und -lichter überwiegen. Es ist die pure Weltflucht in ein pinkes Wunderland und eine Standortbestimmung. „Raise your glass“, „Who knew“, „Just like a pill“, „Try“ und „What about us“ erinnern in diesem ersten Teil – Pink spricht selbst von Akten – daran, wie viele Hits sich auf den mehr als 40 Millionen verkauften Alben Pinks finden.

Pinks Vorprogramm Der Mann ist sein eigenes Formatradio: Der US-DJ KidCutUp mischt wagemutig die Hits der Achtziger und Neunziger mit dem Bekanntesten von heute, lässt Eminems „Lose Yourself“ nahtlos in Falcos „Rock me Amadeus“ übergehen, Madonna in Tina Turner, Joan Jett in den „Major Tom“ von Peter Schilling. Wenn er etwas sagt, klingt es ein wenig wie der junge Mann, der zum Mitreisen gesucht wird. Rummelplatzatmosphäre im Stadion am frühen Abend – KidCutUp eröffnet die Shows von Pink in der Heinz-von-Heiden-Arena und sorgt auch zwischen und nach den Vorbands dafür, dass keine Atempause entsteht. Die bislang größten Auftritte ihrer Karriere haben ClockClock aus der Pfalz. Die Gruppe spielt in Indie-Besetzung auf, Gitarre, Bass, Schlagzeug plus atmosphärische Keyboards. Sänger Bojan Kalajdzic bedankt sich vielfach für die große Chance. Und das Publikum dankt für Lieder wie „Someone else“, die es aus dem Radio kennt. Ebenfalls bekannt aus Funk und Fernsehen sowie – mit dem Lied „Hall of Fame“ – aus Til Schweigers „Kokowääh 2“ sind The Script aus Irland. Sänger Daniel O’Donoghue trägt Anakin Skywalkers Frisur auf. Im Klang nehmen sie so unterschiedliche Einflüsse wie Postpunk, Indiepop und Irish Folk auf. „If you could see me now“ widmen sie ihrem Gitarristen Mark Sheehan, der vor drei Monaten starb. Ein starker Auftritt.

Selbstsuche und Selbstbehauptung

Zweiter Akt – erregendes Moment: Zu „Turbulence“ hängt Pink noch einmal in den Seilen, dann wird es ruhiger. Das Bob-Dylan-Cover „Make you feel my love“ (allein am Klavier), „Just give me a reason“, „Fuckin’ perfect“ und „Just like fire“ aus dem „Alice hinter den Spiegeln“-Soundtrack erzählen von Introspektion und erfolgreicher Selbstsuche. Flammensäulen steigen auf, die Band geht in Pat Benatars „Heartbreaker“ über und lässt die Hardrock-Muskeln spielen. Und Pink? Zieht sich mal wieder um.

Klappe auf: Pink beginnt ihr Konzert in einem Riesenmund. © Quelle: Tobias Wölki

Dritter Akt – der Höhepunkt, die Peripetie, wie es einst Aristoteles in seiner „Poetik“ nannte: Pink erscheint in blauem Röckchen und einer rosaroten Plüschjacke und ist sich ihrer selbst ganz sicher. Lieder wie „Kids in Love“ vom aktuellen Album „Trustfall“, „I am here“ und „Irrelevant“ sind pure Selbstbehauptung. Die intimsten Momente des Konzerts entstehen in dieser Phase, ob sie nun mit „Cover me in sunshine“ die Lähmung der Pandemie verarbeitet oder in „When I get there“ den Tod ihres Vaters und einer guten Freundin. Vor allem aber interagiert der Superstar ganz nahbar mit dem Publikum – so sehr, dass später kaum Zeit zwischen dem letzten regulären Lied und den Zugaben bleiben wird. 42.000 Menschen waren am ersten Abend da. 43.000 sind es am ausverkauften zweiten.

Mit Sade ins Finale

Vierter Akt – retardierendes Moment in der Dramentheorie: Es geht ins Finale. Mit Sades „No ordinary Love“, gehüllt in ein Dreampop-Gewand, erzählt Pink noch einmal von den Schattenseiten des Lebens. Doch schon das nächste Lied, „Runaway“, wischt alle Sorgen davon. Die Bühne wird mit Laufbändern zum Gym. Trampoline zu „Trustfall“, knutschende Münder flanieren zu „Blow me (One last kiss)“. Bei „Never gonna not dance again“ zieht es noch einmal alle nach vorn. Reine Lebensfreude zu Konfettikanonen. Und dann – oh nein – ist das eigentliche Konzert vorbei.

Glamourös: Pink und Discokugel glitzern © Quelle: Tobias Wölki

Fünfter Akt, die Zugaben – bei Aristoteles Katastrophe und Lösung: „Last call“ vorgetragen in langem Glitzerkleid samt Kapuze wird zum Abschiedslied. Und dann beendet die grandiose „So what“-Luftnummer den Abend in Überwältigung, Verzauberung und Staunen.

Kultur ist immer Karneval, ein Tun-als-ob, ein Spiel mit den Möglichkeiten. Mit der wohl spektakulärsten Show, die derzeit auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist, hat Pink noch einmal daran erinnert. Es war ein Sommernachtstraum. Nein, falsch: Es waren zwei.

