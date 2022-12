Mit Begreifen lernt man die Sprache besser: Luca (2, li.) und Hannes (1) von der Krippe „Das große Krabbeln“ in Misburg freuen sich mit Kita-Fachbereichsleiterin Julia Peters über das neue Spielmaterial.

Mit Unterstützung aus dem Hannoverfonds will die humanistische Kita „Das große Krabbeln“ in Hannover-Misburg die Sprachbildung bei den unter Dreijährigen fördern. Und das neue Spielmaterial kommt gut an.

