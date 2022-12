﻿Nächster Rekord zum Abschluss des Jahres? So wird das Wetter an Silvester und Neujahr

Es ist ein ereignisreiches Jahr, das am Sonnabend zu Ende geht. Und sehr wahrscheinlich wird es 2022 noch mal denkwürdig, denn der 31. Dezember dürfte der bisher wärmste in Hannover werden. Doch nicht nur die Temperaturen stechen beim Wetter an Silvester und Neujahr hervor.

Hannover. 2022 bekommt in puncto Wetter den passenden Abschluss: Das wärmste Jahr seit 1881, dem Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland, klingt in der Region Hannover aller Voraussicht nach mit dem bisher wärmsten Silvester aus. „Tagsüber wird es 16 oder als Höhepunkt sogar 17 Grad warm“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Mitternachts beim Feuerwerk und Anstoßen zum Jahreswechsel gebe es noch immer 13 Grad Celsius. Schon letztes Silvester war es mit 14 Grad in der Spitze sehr warm in Hannover. Das wird nun abermals getoppt.

Das Jahr 2023 beginnt nicht nur außergewöhnlich warm, sondern auch äußerst windig: „Nachts wird es immer noch Böen mit 60 bis 70 Kilometern pro Stunde geben“, warnt Jung, Wetterexperte von privaten Wetterdienst Qmet. Beim Starten der Raketen sollte das nicht außer Acht gelassen werden. Positiv: Der Rauch durch die Feuerwerke und Böller „wird buchstäblich vom Winde verweht“, so Jung. Smog durch eine Inversionswetterlage wie vor einigen Jahren drohe nicht.

Wetter an Silvester: Bis nachmittags immer wieder Schauer

Tagsüber ist es mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde in Böen sogar noch stürmischer. Spaziergänger sowie Teilnehmende der in der Region beliebten Silvesterläufe müssen darüber hinaus mit Schauern rechnen. Bis zum Nachmittag wird sich der Regen in Richtung Norden verabschiedet haben, zum Jahreswechsel ist es also trocken.

Einem Spaziergang an Neujahr steht nichts entgegen, jedenfalls kein ergiebiger Regen. „Hartgesottene können bei bis zu 14 Grad sogar im T-Shirt raus“, sagt Jung.

Und es geht im Januar verhältnismäßig mild, aber auch schmuddelig weiter – mit immer noch 10 Grad Celsius am Montag. Am Dienstag gehen die Temperaturen zwar etwas nach unten, zum Ende der Woche jedoch wieder rauf. „Bis zum 10. Januar ist die Sache mit dem Winter gelaufen“, sagt Jung. Ab der zweiten Januarhälfte sei aber alles offen, „und den Februar und März haben wir ja auch noch“.