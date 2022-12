﻿Warum Reis aus Italien plötzlich nicht mehr lieferbar ist

Kochen wie in Fernost: Exotische Supermärkte in Hannover liefern die Zutaten dazu. Doch die globalen Kapriolen erschweren das Geschäft.

Hannover. Dattelsirup oder Kardamomkapseln, Fischsauce oder Sushi-Essig: Wer kochen will wie in Nah- oder Fernost, findet die Zutaten in Läden wie Saray, iShop oder Go Asia. Eigentlich. Schwierigkeiten mit den Lieferketten und die Energiekrise haben aber auch für exotische Geschmackserlebnisse Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Früh beschaffen, Ware horten“, fasst Faruk Mermertas zusammen. Der Inhaber des kleinen Supermarktes Saray Market an der Langen Laube musste angesichts der wirtschaftlichen Krisen sein kaufmännisches Vorgehen neu denken. Dabei sei es nicht immer einfach zu durchschauen, wo der nächste Mangel drohe. Mermertas schildert ein Beispiel: „Vor drei Wochen rief einer meiner Lieferanten an.“ Es ging um Reis aus Italien, eine Lieblingsmarke seiner Kundschaft. Der Hersteller werde bald weniger liefern, gab der Lieferant ein Gerücht weiter. Reis ist haltbar, der Verdacht: Der Hersteller spekuliert auf steigende Preise. Dass Mermertas diesen Tipp bekam, liegt am guten Draht zu seinem Lieferanten. „Das braucht man in dieser Branche“, weiß er. Bevor der Reis knapp wurde, bestellte er eine große Menge auf Vorrat. „Jetzt kommt nichts mehr“, berichtet er und ist froh, dass er ein größeres Lager angemietet hat.

Ähnlich beschreibt Jun Zou, Chefin des Diguo Asia Markt an der Hamburger Allee, die Situation. Lieferzeiten hoch, Preise hoch, Verlässlichkeit runter. Bei einigen Produkten zog Zou bereits die Reißleine: Das frische Zitronengras und die Auberginen, beides aus Thailand, nahm sie aus dem Sortiment. Es lohne sich nicht mehr. Ein Importeur, der in ihren Augen verlässlich geblieben ist: Kreyenhop & Kluge (K&K) aus Oyten bei Bremen. Die Niedersachsen liefern zum Beispiel die „Bull Dog Tonkatsu-Sauce“ aus Japan, ein Verkaufsschlager.

Preisanstieg? Emotional schwierig, aber unvermeidlich

Eine K&K-Sprecherin schildert, wie schwierig es in diesen Zeiten sei, die Lieferketten mit 300 Herstellern in 19 Ländern aufrecht zu erhalten. Der Krieg in der Ukraine spiele zwar eine schwächere Rolle als in Europa. „Unsere Produzenten in Asien sind nicht so stark von russischem Öl und Gas abhängig. Auch emotional ist man dort nicht so stark involviert.“ Aber längst sind die Folgen des Ukrainekrieges global, auch belastet die strikte Zero-Corona-Politik Chinas die Logistik weltweit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mermertas und Zou stehen täglich ihren Kundinnen und Kunden Rede und Antwort zu den gestiegenen Preisen. Es sei emotional schwierig, mehr Geld zu verlangen, sagen beide. Aber manchmal ist es unvermeidlich. Im Saray Market kostet etwa die 830-Gramm-Konserve mit Tomaten nicht mehr einen, sondern knapp vier Euro. „Dabei ist das in der Mittelmeerküche ein Grundnahrungsmittel“, beschreibt Mermertas. Und die Preisspirale dreht sich weiter. Mittlerweile komme sein Büro nicht mehr damit hinterher, jede Erhöhung kritisch zu prüfen. „Wir zahlen das dann einfach.“

Ob die Politik den kleinen Supermärkten helfen könne? „Wir sind ein Spiegel der Konjunktur“, meint Mermertas. Es sei klar, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch bei ihm und seiner Kundschaft ankommen. „Aber dass gerade jetzt Produzenten wie beim Reis mit Spekulation Gewinne machen, da muss man doch etwas gegen machen.“

Von Phillip Kampert