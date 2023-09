﻿So erfolgreich waren Abschussgenehmigungen für Wölfe bisher in Niedersachsen

Hannover. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es in der Region Hannover vermehrt zu Rissen von Weidetieren durch Wölfe. Einer der Wölfe konnte identifiziert werden und wurde nun zum Abschuss freigegeben. „GW950m“ soll für 59 Risse verantwortlich sein. Die Abschussgenehmigung ist nicht die erste in Niedersachsen. Ein Überblick, was die Genehmigungen bisher in Hannover und Niedersachsen gebracht haben.

Rodewalder Rüde „GW717m“

Ende Januar 2019 hatte das Land Experten beauftragt, die dem Rodewalder Rüden mit der Kennung „GW717m“ hinterherjagten, allerdings erfolglos. Im Territorium des Rodewalder Rudels war es seit dem Frühjahr 2018 vermehrt zu Übergriffen auf Nutztiere gekommen. Immer wieder wurde die Abschussgenehmigung verlängert. Bis April 2021 war der Wolf „GW717m“ zum Abschuss freigegeben und dennoch gelang es nicht. Stattdessen wurde am 7. April eine Fähe aus dem Rodewalder Rudel geschossen, die laut Ausnahmegenehmigung eigentlich gar nicht getötet werden durfte.

Wölfe können bisweilen sehr lange Strecken zurücklegen. So wurde zum Beispiel ein Tier aus dem Rehburger Rudel im Landkreis Nienburg in Luxemburg nachgewiesen. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum der Rodewalder Rüde bis heute nicht wieder entdeckt wurde.

Seit 2021 vier weitere Wölfe abgeschossen

2021 wurde die Fähe „GW1962f“ im Territorium Herzlake abgeschossen. Die Ausnahmegenehmigung galt für eine beliebige Fähe aus dem Rudel, da seit 2018 circa 500 Schafe getötet worden waren.

Ebenfalls 2021 wurde die Fähe „GW1997f“ aufgrund einer Abschussgenehmigung getötet. Wölfe aus diesem Rudel waren zuvor an Rissen in der Region Uelzen beteiligt gewesen.

2022 wurden bisher zwei Wölfe aufgrund von Abschussgenehmigungen getötet. Diese gehörten beide zum Rudel Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Das Rudel war vor allem für Risse von Schafen verantwortlich und überwand immer wieder unterschiedliche Herdenschutzzäune.

Problemwolf „GW950m“ wird schon lange gesucht

In Burgdorf wurde 2021 eine Fähe geschossen. Das Rudel um „GW2017f“ hat sein Territorium im Burgdorfer Holz und ist für zahlreiche Risse von Schafen, Gehegewild, Rindern und Pferden verantwortlich. Zur Entnahme war „GW2017f“ allerdings nicht freigegeben. Eigentlich sollten der nun wieder zum Abschuss freigegebene Rüde „GW950m“ und die Fähe „GW1423f“ geschossen werden. Man geht davon aus, dass es sich bei dem getöteten Tier „GW2017f“ um ein Jungtier handelte.

Die Abschussgenehmigung für den Problemwolf kommt also nicht überraschend. Die jüngste Ausnahmegenehmigung zum Abschuss von „GW950m“ hatte bis zum 31. Januar dieses Jahres gegolten. Schon da war er aufgrund der hohen Zahl getöteter Tiere dringend gesucht worden.

