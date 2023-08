﻿Soapstar Elsholz plant eine Fotoausstellung in Hannover

In Hannover steht er nicht nur auf der Bühne im Neuen Theater: Andreas Elsholz (51) erkundet in der spielfreien Zeit mit seiner Leica die Stadt, sucht Motive, plant eine Fotoausstellung mit den Stadtansichten.

Hannover. Es gibt ja diese Künstlerinnen und Künstler, die immer genau von der Stadt schwärmen, in der sie gerade zu Gast sind. Ob das dann stimmt, sei mal dahingestellt. Wenn er aber Hannover lobt, dann lässt es eigentlich keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit zu: „Die Stadt ist mir wohlgesonnen, das spüre ich einfach“, sagt Andreas Elsholz (51). Der Schauspieler gastiert mal wieder in der Stadt, ist noch bis zum 2. September im Stück „Brandheiß – Gelöscht wird später“ am Neuen Theater zu sehen.