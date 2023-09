﻿Enercity bietet Kunden künftig Solarmodule aus China an

Hannover. Was macht das Solarmodul von Longi so besonders? Der Energieversorger Enercity will künftig von Hannover aus seine Kundschaft mit den Paneelen des chinesischen Herstellers versorgen. Dafür hat das Unternehmen am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Longi geschlossen. Deren Solarmodule der Serie Hi-MO 6 gelten als hocheffizient: Ihr Energieertrag liege um 5 Prozent über alternativen Modulen, wirbt der Hersteller.

Aufgrund der höheren Modulleistung erzeuge das Paneel im Vergleich also mehr Strom. Außerdem gibt der chinesische Konzern eine Produktgarantie von 25 Jahren – durch die längere Laufzeit haben die Kunden demnach einen Vorteil von rund 5000 Euro gegenüber anderen Produkten mit der marktüblichen Laufzeit von 15 Jahren.

500.000 Quadratmeter Dachfläche

Zunächst richtet sich das Angebot vor allem an Geschäftskunden. Mit dem, was Enercity bereitstellen und lagern will, können rund 12.000 Photovoltaik-Anlagen auf Dächer gesetzt werden. Das sind umgerechnet rund 500.000 Quadratmeter Dachfläche. „Wenn die Nachfrage größer ist, gehen wir den nächsten Schritt“, sagt Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. „Wir glauben, dass wir mit diesem Produkt sehr wettbewerbsstark auf dem Markt sein werden.“

Davon profitieren auch die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, deren Behördengebäude von Enercity mit Solardächern bestückt werden. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 bundesweit 30.000 Solarstromanlagen auf Dächer zu bringen. In der Region Hannover soll der PV-Marktanteil auf 60 Prozent gebracht werden.

Strom für 36.000 Haushalte

Die 12.000 PV-Anlagen von Longi produzieren etwa 90 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das wiederum entspricht durchschnittlich dem jährlichen Strombedarf von 36.000 Haushalten (1- bis 2-Personenhaushalten im Stadtgebiet Hannover). Gegenüber dem deutschen Strommix würden so rechnerisch 32.900 Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart, erklärt Enercity.

Kunden in der Region Hannover und Niedersachsen werden direkt von dem Energiekonzern beliefert, darüber hinaus gehen die Komponenten an Montagepartner. Wer sich ein Fertighaus von dem Anbieter Schwörer Haus bauen lässt, kann ebenfalls Longi-Module bestellen. In Zukunft sollen dann Neu- und Bestandskunden die chinesischen Paneele exklusiv über Enercity beziehen können.

