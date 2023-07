﻿Mehr Solaranlagen in Burgwedel: Reichen die Kapazitäten der ortsansässigen Firmen?

Burgwedel. Wasser- und Solarkraft, Windenergie und Erdwärme: Erneuerbare Energien werden im Zuge der Energiewende künftig eine große Rolle spielen. Burgwedel erzeugt bisher allerdings nur wenig Energie selbst. Das möchte die Stadt ändern. Vor der Sommerpause hat der Rat daher eine Solarstrategie verabschiedet, die den Ausbau von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in der Stadt voranbringen soll. Ein sinnvoller und guter Beitrag zur Energiewende, wenn die Förderung stimmt, findet Adrian Scheibe von der Firma Solarztore aus Großburgwedel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir erhalten zwar schon seit mehreren Jahren immer mehr Aufträge zur Installation von Solaranlagen, doch bis zur Klimaneutralität im Jahr 2045 muss sich da noch einiges ändern“, sagt Scheibe. Hintergrund der Solarstrategie sind die Energiewende und der Klimaschutz. Bis 2035 soll die Region Hannover klimaneutral sein, zehn Jahre später die gesamte Bundesrepublik. Neben dem Gebäudeenergiegesetz, über das die Bundespolitik derzeit berät und in dem es um den Einbau von klimafreundlicheren Heizsystemen geht, spielt dabei auch die Gewinnung von Strom aus Solarenergie eine große Rolle.

Sonnenenergie: Potenzial bisher kaum ausgeschöpft

In Burgwedel sind laut Energiemonitor jedoch gerade einmal 600 Haushalte mit einer solchen Anlage ausgestattet. „Bei einer Einwohnerzahl von rund 21.000 ist das nicht gerade viel“, sagt Axel Goldbaum von der Firma Nebeling aus Thönse, die als drittes Standbein neben Heizungsbau und Sanitär ebenfalls Solaranlagen in Burgwedel und Umgebung installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen Juli 2022 und Juli 2023 wurden in Burgwedel rund 40 Prozent der verbrauchten Energie regional erzeugt. Rund 13,5 Prozent davon und damit rund 4.200 Megawattstunden produzierten die Fotovoltaikanlagen. Laut Solarstrategie sind das allerdings nur wenige Prozent des möglichen Potenzials der Stadt.

Fläche fast komplett genutzt: Dieses Haus hat die Firma Solarztore schon mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. © Quelle: Solarztore

Anlagen für fast jedes Dach geeignet

Um künftig mehr Strom in Eigenregie produzieren zu können, möchte Burgwedel deshalb nicht nur eine Energiegenossenschaft auf den Weg bringen, sondern auch auf bereits versiegelten Flächen sowie auf städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung installieren. Das allein reicht laut Strategie allerdings nicht aus, um die Vorgaben zu erreichen.

Besonders auf Dächern von Privathaushalten und Unternehmen müssten künftig solche Anlagen zur Stromerzeugung installiert werden – und grundsätzlich ginge das auch auf fast jedem Dach, wie Scheibe betont. Allerdings seien wenig verschattete und nach Süden oder nach Ost-Westen gerichtete Dächer am besten für solche Anlagen geeignet. Das Solarkataster der Region Hannover gibt darüber genauere Auskunft und zeigt beispielsweise auf, wie groß die Fläche der Solarmodule auf dem eigenen Haus wäre.

Solaranlagen: Firma hat noch Kapazitäten

Bei der Umsetzung der Solarstrategie sieht Scheibe kaum Probleme. „Wir haben das Material, und wir haben die nötigen Fachkräfte“, sagt er. Die Firma habe zwar derzeit gut zu tun, die Kapazitäten seien allerdings noch nicht ausgeschöpft. Problematisch sei eher die Inbetriebnahme der Anlagen durch den Netzbetreiber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beliebt: Sogenannte Balkonkraftwerke stellen eine erschwingliche Alternative zur klassischen PV-Anlage dar. © Quelle: Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

„Das kann zum Teil mehrere Monate dauern. Da merkt man schon, dass Fachkräfte fehlen“, sagt er. Ähnliches berichtet auch Goldbaum. Dennoch ist er sich sicher, dass Photovoltaik künftig „weiter boomen wird“. Eine große Zunahme an Aufträgen in diesem Bereich kann Goldbaum in seiner Firma bisher aber noch nicht verzeichnen.

Lesen Sie auch

Aus seinem Bekanntenkreis weiß er allerdings, dass sich bereits viele eine sogenannte Stecker-Solaranlage – besser bekannt als Balkonkraftwerk – angeschafft haben. Auch diese sind Teil der Solarstrategie, werden mit je 200 Euro gefördert und seien daher „sehr erschwinglich“, wie Scheibe sagt.

HAZ