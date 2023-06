Deutschland steht auf Sonnenkraft: Die Zahl der Solaranlagen hat bundesweit sprunghaft zugelegt. Auch in der Region Hannover sind Photovoltaikanlagen extrem gefragt. Allerdings sind Handwerker für die Installation knapp.

Hannover. Solaranlagen auf den Dächern sind in Deutschland extrem gefragt: Im ersten Quartal wurden hier laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) 159.000 Photovoltaikanlagen für Privathäuser in Betrieb genommen, 146 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der BSW geht davon aus, dass die Nachfrage nach Solaranlagen in Deutschland in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge prozentual zweistellig wächst.