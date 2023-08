﻿Solarstromanlagen in Hannover: Zuwachs sinkt – Bedingungen aber günstig

Hannover. Der Zuwachs an Solaranlagen in Hannover hat etwas nachgelassen. Doch die Rahmenbedingungen für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage bessern sich anscheinend gerade.

Im zweiten Quartal sind in Hannover 236 PV-Anlagen installiert worden, ein Zuwachs von 7,6 Prozent zum Stand nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. (Schnitt alle deutschen Städte: 8 Prozent). Damit waren hier Ende Juni 3321 solcher Anlagen installiert – das entspricht ungefähr einer Fläche von 39 Fußballfeldern, berichtet das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy, das die Zahlen der Bundesnetzagentur ausgewertet hat.

Im Großstadtvergleich abgerutscht

Die installierte Leistung in Hannover beträgt demnach 61 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner ist Hannover im Ranking der 14 größten deutschen Städte damit von Platz 6 auf Platz 8 gerutscht. Seit Jahresbeginn allerdings hat die Anlagenzahl hier um 17,7 Prozent zugelegt – Platz sechs beim Zuwachs in den Großstädten.

Experte: Firmen haben Krisenlage ausgenutzt

Dabei sieht es so aus, als ob die Gelegenheit günstig ist, sich jetzt eine Solaranlage anzuschaffen. Selfmade Energy-Geschäftsführer Tim Rosengart analysiert die Marktentwicklung so: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das entscheidendste Kriterium war, welche Firma am schnellsten installieren konnte.“ Alle wollten schnell unabhängiger werden – das hätten „viele Solarfirmen schamlos ausgenutzt.“

Zeitpunkt jetzt für Kunden wieder günstiger

Nun wende sich das Blatt: Die vielen Aufträge aus 2022 sind laut Rosengart abgearbeitet, es gebe neue Kapazitäten und die Probleme in den Lieferketten hätten sich aufgelöst: statt 6 bis 18 Monate Wartezeit seien es nur noch etwa vier Wochen bis zur Installation. Die meisten Anbieter würden auch ihre Preise senken, um neue Aufträge zu erhalten. Rosengart: „Für viele Hausbesitzer dürfte jetzt der optimale Zeitpunkt zur Anschaffung einer PV-Anlage gekommen sein.”

Förderlich dürfte auch die im Rahmen der Diskussion um das „Heizungsgesetz“ stark in den Blick gelangte „Wärmepumpe“ sein. Da diese Energiewandler eine Menge Strom brauchen und dazu vielleicht noch eine hauseigene Elektrotankstelle („Wallbox“) Strom für E-Autos spenden soll, sehen viele Hauseigentümer hier die Chance, ihre Kosten auf längere Sicht zu drücken und sich den benötigten Strom von der Sonne zu holen.

