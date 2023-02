﻿Photovoltaik-Startup aus Hannover: Wie gut sind die Balkonkraftwerke von Solaryou?

Wieder Klebstoffprotest in Hannover: Polizei stoppt Aktivisten vor Blockade des Karnevsalsumzugs

Aktivisten der Letzten Generation wollten erneut in Hannover mit einer Blockadeaktion für den Klimaschutz eintreten. Am Samstagnachmittag versuchten sich Mitglieder an der Ecke Karmaschstraße/ Ständehausstraße auf die Straße zu setzen– die Aktion sollte den Start des Karnevalsumzugs blockieren.