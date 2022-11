﻿Soli-Fonds für Hannover: Grüne und Regionspräsident loben SPD-Idee – Onay skeptisch

Public Viewing oder nicht? So stehen Neustädter Wirte und Sportvereinsvorsitzende zur WM in Katar

Am Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In einigen Städten boykottieren Wirte das beliebte Public Viewing aufgrund der zahlreichen Kritikpunkte an dem Turnier von Menschenrechtsverletzungen bis hin zur fragwürdigen Ökobilanz. Und wie sieht es in Neustadt aus?