Fleischverzicht

Sobald die Preise steigen, schaffen sich die Bauern mehr Schweine an – das galt lange als Gesetz in der Viehhaltung. Doch das scheint vorbei zu sein. Der Fleischverzicht der Verbraucher und die Vorgaben der Politik führen zu einem Mangel an Schlachttieren.