Die Sommerferien in Niedersachsen beginnen am 6. Juli. Wer mit seinen schulpflichtigen Kindern früher verreisen will, muss diese vorher vom Unterricht befreien lassen. Aber entsprechende Anträge stellen nur wenige Familien, berichten Schulleiter aus Hannover.

Hannover. Die Sommerferien starten in Niedersachsen am 6. Juli. Familien, die mit ihren schulpflichtigen Kindern früher in den Urlaub starten wollen, müssen ihre Kinder zuvor schriftlich per Antrag vom Unterricht befreien lassen. Andernfalls begehen die Eltern eine Ordnungswidrigkeit und verstoßen gegen die Schulpflicht. Laut Schulgesetz darf eine Befreiung unmittelbar vor und nach den Ferien nur ausnahmsweise in den Fällen erteilt werden, in denen die Versagung eine persönliche Härte bedeuten würde. Was eine persönliche Härte wäre, liegt dabei im Ermessen der Schulleitungen.