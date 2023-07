Verkehr

Fehlstart in den Urlaub: Der ADAC warnt vor Staus zum Ferienbeginn in Niedersachsen. Eine altbekannte Staufalle ist die A7.

In Niedersachsen – und Bremen – beginnen am Donnerstag die Sommerferien. Bei allem Grund zur Freude: Auf dem Weg in den Urlaub drohen Staufallen auf der Autobahn. Der ADAC hat im Norden insbesondere einige Abschnitte der A7 im Blick – und gibt Tipps.

