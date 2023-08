Beim Sommerfest des Vereins für jüdische Kultur in der Villa Seligmann steht die bewegende Geschichte von Siegmund Seligmann im Mittelpunkt.

Hannover. „Ich bin von jeher ein einfacher Mann gewesen“, wird Siegmund Seligmann in einem Vortrag von Dr. Peter Schulze beim Sommerfest des Vereins für jüdische Kultur in der Villa Seligmann zitiert. Schulze bestätigt im Weiteren, was der Repräsentationsbau der Villa Seligmann am Rande der Eilenriede bereits ausstrahlt: Siegmund Seligmann kam zwar aus einfachen Verhältnissen, hat es zwischen 1853 und 1925 aber zu einem sozialen Ausnahme-Aufstieg gebracht. So erzählt Siegmund Seligmanns Biographie einerseits die Geschichte eines ebenso ehrgeizigen wie harten Großindustriellen, andererseits aber auch von der kurzen Phase vor der NS-Zeit, als Bürger mit jüdischen Wurzeln rechtliche Gleichstellung genossen und ein Leben in bis dato unmöglicher Selbstbestimmung führen konnten.